Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более тысячи бедных жителей Башкирии получили субсидию на открытие своего дела

С начала года более тысячи жителей Башкирии открыли свой бизнес благодаря социальному контракту.

Так, власти региона финансово поддержали предпринимателей региона почти на 382 миллиона рублей. По словам и. о. министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленары Ивановой, в этом году заключено более 3,3 тысячи социальных контрактов.

Как объяснила Ленара Хакимовна, получение субсидии на открытие своего бизнеса — одно из самых востребованных направлений у людей, наряду с поиском работы и ведением личного подсобного хозяйства.

— По разным направлениям выплачено около 625 миллионов рублей, — отметила она.

Между тем на организацию своего бизнеса участники программы адресной соцподдержки могут единовременно получить до 350 тысяч рублей, а при необходимости и пройти бесплатные курсы профобучения.

— Соцконтракт помогает жителям сформировать новые источники доходов и открыть малый бизнес практически с нуля, — добавили в пресс-службе Кабмина Башкирии. — Такой контракт с государством доступен семьям или одиноко проживающим людям со среднедушевым доходом ниже регионального прожиточного минимума. Максимальная сумма — 350 тысяч рублей. Регион обязуется помочь нуждающимся деньгами, а те должны трудоустроиться, пройти обучение или начать свое дело. Контракт отличается от классических пособий для малоимущих тем, что в итоге у человека должен появиться стабильный источник дохода.

И. о. министра цифрового развития госуправления региона Геннадий Разумикин уточнил, что «Госуслуги» предоставляют возможность быстро и без потери времени подать заявление на получение социального контракта.

экономика
занятость