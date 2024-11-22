Более тысячи бедных жителей Башкирии получили субсидию на открытие своего дела

Так, власти региона финансово поддержали предпринимателей региона почти на 382 миллиона рублей. По словам и. о. министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленары Ивановой, в этом году заключено более 3,3 тысячи социальных контрактов.
Как объяснила Ленара Хакимовна, получение субсидии на открытие своего бизнеса — одно из самых востребованных направлений у людей, наряду с поиском работы и ведением личного подсобного хозяйства.
— По разным направлениям выплачено около 625 миллионов рублей, — отметила она.
Между тем на организацию своего бизнеса участники программы адресной соцподдержки могут единовременно получить до 350 тысяч рублей, а при необходимости и пройти бесплатные курсы профобучения.
— Соцконтракт помогает жителям сформировать новые источники доходов и открыть малый бизнес практически с нуля, — добавили в пресс-службе Кабмина Башкирии. — Такой контракт с государством доступен семьям или одиноко проживающим людям со среднедушевым доходом ниже регионального прожиточного минимума. Максимальная сумма — 350 тысяч рублей. Регион обязуется помочь нуждающимся деньгами, а те должны трудоустроиться, пройти обучение или начать свое дело. Контракт отличается от классических пособий для малоимущих тем, что в итоге у человека должен появиться стабильный источник дохода.
И. о. министра цифрового развития госуправления региона Геннадий Разумикин уточнил, что «Госуслуги» предоставляют возможность быстро и без потери времени подать заявление на получение социального контракта.