Более тысячи бедных жителей Башкирии получили субсидию на открытие своего дела

— Соцконтракт помогает жителям сформировать новые источники доходов и открыть малый бизнес практически с нуля, — добавили в пресс-службе Кабмина Башкирии. — Такой контракт с государством доступен семьям или одиноко проживающим людям со среднедушевым доходом ниже регионального прожиточного минимума. Максимальная сумма — 350 тысяч рублей. Регион обязуется помочь нуждающимся деньгами, а те должны трудоустроиться, пройти обучение или начать свое дело. Контракт отличается от классических пособий для малоимущих тем, что в итоге у человека должен появиться стабильный источник дохода.