Китай увеличил закупки урана у России более чем втрое

Так, за десять месяцев текущего года Китай приобрел у России обогащенного урана на 849 миллионов долларов, что в 3,2 раза больше уровня за аналогичный период прошлого года. При этом в октябре поставки увеличились вдвое по сравнению с сентябрем — до 216 миллионов долларов.