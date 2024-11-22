Под Новосибирском мужчина отсудил деньги у строителей за испорченный автомобиль

Бердчанин отсудил у строителей деньги за испорченную машину. Авто было припарковано около забора, который упал на него. Перед тем как отвезти машину в ремонт, мужчина поехал на мойку. Там увидели, что в довесок она забрызгана цементом.
У машины было помято крыло, разбита правая фара, смята решетка радиатора, нарушен окрасочный слой бампера. За очистку автомобиля от брызг цемента и полировку после такой чистки он отдал 27 000 рублей, говорится на сайте Бердского городского суда.
За ремонт машины мужчине выплатили 73 тысячи рублей, а за очистку и полировку выплачивать компенсацию отказались. Тогда владелец авто подал иск в суд.
Фемида встала на сторону истца. Мужчине должны выплатить 27 тысяч рублей, которые он потратил на отмывку машины.