Названы максимальные зарплаты бухгалтеров в Челябинске

Отметим, что по среднерыночным зарплатам для бухгалтеров в логистических компаниях Челябинск находится ближе к концу списка. Есть, конечно, города с более низкими показателями. Так, например, в Омске, Волгограде и Перми могут похвастаться лишь 55 тыс. рублей. Однако, например, в Екатеринбурге среднерыночная зарплата по данной вакансии равна 70 тыс. рублей, в Новосибирске, Красноярске, Краснодаре и Казани — 65 тыс. рублей.