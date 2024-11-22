Названы максимальные зарплаты бухгалтеров в Челябинске

Срез рынка провели специалисты сервиса SuperJob. Они выяснили, что потолок зарплат, которые предлагают бухгалтерам в челябинских логистических компаниях, на данный момент равен 110 тыс. рублей. Зарплатный минимум, который для таких специалистов фиксируется на рынке Челябинска, — 35 тыс. рублей. Среднерыночная зарплата равна 60 тыс. рублей.
Чтобы предложить претендентам максимальные зарплаты (в диапазоне от 70 тыс. до 110 тыс. рублей), работодатели могут попросить бухгалтера предъявить некоторые дополнительные компетенции. Например, знание английского языка, наличие аттестата профессионального бухгалтера, опыт ведение бухгалтерского отчета в полном объеме.
Отметим, что по среднерыночным зарплатам для бухгалтеров в логистических компаниях Челябинск находится ближе к концу списка. Есть, конечно, города с более низкими показателями. Так, например, в Омске, Волгограде и Перми могут похвастаться лишь 55 тыс. рублей. Однако, например, в Екатеринбурге среднерыночная зарплата по данной вакансии равна 70 тыс. рублей, в Новосибирске, Красноярске, Краснодаре и Казани — 65 тыс. рублей.
Отметим, что средний возраст претендентов на данную вакансию в настоящий момент равен 43 годам. 94% желающих получить работу бухгалтера в логистических компаниях представительницы прекрасного пола, 80% имеют высшее образование, 18% готовы к переезду ради получения работы.