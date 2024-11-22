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Автоматизированную упрощенную систему налогообложения хотят ввести в Хабаровском крае

В случае принятия документа, регион станет пятым субъектом, где реализуется данная мера.

Источник: Закдума Хабаровского края

В Законодательной Думе Хабаровского края состоялось внеочередное заседание комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию. Парламентарии в двух чтениях обсудили проект закона, который упростит подачу налоговой отчетности малым и средним предприятиям, сообщает ИА AmurMedia.

Напомним, законопроект внес губернатор региона Дмитрий Демешин в рамках федерального эксперимента, который в настоящий момент проводит Федеральная налоговая служба. В случае принятия документа, Хабаровский край станет пятым субъектом, где реализуется данная мера.

«Суть сводится к тому, что для предпринимателей, у которых численность сотрудников составляет до 5 человек, а выручка до 60 миллионов рублей, снимаются обязательства по заполнению большого пакета документов налоговой отчетности. Все они будут заполняться автоматически за счет считывания информации с контрольно-кассовой техники», — представила законопроект первый заместитель министра экономического развития региона Валентина Филоненко.

Как сообщает пресс-служба Закдумы, данные изменения никак не повлияют на поступления в бюджет региона и муниципалитетов. Правительство края предлагает принять эксперимент за основу и посмотреть его результаты в 2024 году. На первом этапе предположительно к режиму могут подключиться 1000 предпринимателей.

Председатель комитета Ольга Ольховая отметила, что автоматизированная упрощенная система налогообложения является удачным вариантом для начинающих бизнесменов: «Не каждый в начале своей предпринимательской деятельности может найти грамотного бухгалтера и выделить средства на его услуги. Здесь же все функции бухгалтера будет выполнять налоговая служба».

По словам Ольги Булковой, ранее она обсуждала инициативу с предпринимательским сообществом — бизнесмены ее одобрили.

Комитет законопроект поддержал. Документ рассмотрят на внеочередном заседании Думы 27 ноября.

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