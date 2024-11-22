Автоматизированную упрощенную систему налогообложения хотят ввести в Хабаровском крае

«Суть сводится к тому, что для предпринимателей, у которых численность сотрудников составляет до 5 человек, а выручка до 60 миллионов рублей, снимаются обязательства по заполнению большого пакета документов налоговой отчетности. Все они будут заполняться автоматически за счет считывания информации с контрольно-кассовой техники», — представила законопроект первый заместитель министра экономического развития региона Валентина Филоненко.