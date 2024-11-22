Надбавку к пенсиям назначат пожилым и инвалидам на Южном Урале

В Челябинской области инвалиды первой группы и пенсионеры, которым уже исполнилось 80 лет, начнут получать дополнительные 1 200 рублей. Надбавку к пенсиям введут с 1 января 2025 года, сообщили в пресс-службе Социального фонда по региону.
Речь о надбавках на уход. Если сейчас выплату назначают по заявлению человека, который ухаживает за пожилым или инвалидом при его письменном подтверждении, то в 2025 году процедура упростится. Надбавки к пенсиям автоматически будут получать все южноуральцы в возрасте 80+ и с первой группой инвалидности.
Обращаться никуда для этого не нужно ни пенсионеру, ни человеку, который за ним ухаживает. Деньги будут поступать автоматически. Сообщается, что надбавка будет индексироваться каждый год вместе с пенсией.
Аналогичным образом преобразуют выплату в 1 200 рублей по уходу за инвалидом с детства I группы (за исключением родителей и попечителей, осуществляющих уход за инвалидами с детства I группы). Выплаты в размере 10 тысяч рублей родителям и опекунам, ухаживающим за инвалидами с детства первой группы, установленные до 1 января 2025 года, сохранятся.