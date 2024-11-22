Надбавку к пенсиям назначат пожилым и инвалидам на Южном Урале

Речь о надбавках на уход. Если сейчас выплату назначают по заявлению человека, который ухаживает за пожилым или инвалидом при его письменном подтверждении, то в 2025 году процедура упростится. Надбавки к пенсиям автоматически будут получать все южноуральцы в возрасте 80+ и с первой группой инвалидности.