Крупный свердловский банк попал под санкции США

«Еще больше ограничивая связи России с международной финансовой системой, OFAC вносит в санкционный список более 50 малых и средних российских банков… Публичное акционерное общество Банк “Синара” — банк со штаб-квартирой в Екатеринбурге, Россия», — говорится в сообщении.
В список вошли еще две компании из Екатеринбурга: «Ведение реестров компаний» («ВРК») и «Регистратор-Капитал». Указанные в списке организации были добавлены в SDN-List, что исключает их из американской банковской системы, запрещает им торговлю со Штатами и замораживает все их активы на территории США.
Группа «Синара» — это многоотраслевая компания. Приоритетными бизнес-направлениями являются машиностроение, финансовые услуги, девелопмент; операционными — туризм, агробизнес, энергетический бизнес. Центральный офис находится в Екатеринбурге. Среди самых известных предприятий группы можно выделить завод «Уральские локомотивы» (он производит «Ласточки»), банк «Синара» (бывший СКБ) и строительную «Синару Девелопмент», известную десятками проектов, среди которых — реконструкция Центрального стадиона к ЧМ-2018 и застройка деревни Универсиады в 2023 году.