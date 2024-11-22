Крупный свердловский банк попал под санкции США

В список вошли еще две компании из Екатеринбурга: «Ведение реестров компаний» («ВРК») и «Регистратор-Капитал». Указанные в списке организации были добавлены в SDN-List, что исключает их из американской банковской системы, запрещает им торговлю со Штатами и замораживает все их активы на территории США.