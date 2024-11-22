Какие товары казахстанцы чаще всего покупают в кредит?

Казахстанцы стали более осмотрительно относиться к покупкам в кредит. Если раньше заемные средства часто использовались для приобретения различных гаджетов и товаров для развлечений, то в 2024 году прослеживается другой тренд. По данным исследования МФО «Робокэш.кз» (бренд Займер), основными категориями товаров, на которые оформляются микрокредиты в 2024 году, стали товары и услуги для дома, здоровья и образования, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные компании.