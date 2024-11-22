Какие товары казахстанцы чаще всего покупают в кредит?

По результатам исследования, более осознанно стали покупать в кредит в возрастной группе от 25 до 65 лет. Респонденты этой категории в большинстве случаев оформляют микрокредиты на ремонт, крупную и мелкую бытовую технику, медицинские услуги и образование.
«Казахстанцы начинают разумнее оценивать свои возможности и потребности, предпочитая покупкам нового смартфона товары и услуги, которые приносят реальную пользу в повседневной жизни и в быту», — отмечают в МФО «Робокэш.кз» (бренд Займер).
В то же время спрос на различные гаджеты сохраняется высоким по сравнению с другими группами, преимущественно среди граждан от 18 до 23 лет: 75% респондентов в этом возрастном диапазоне хотя бы раз оформляли или пытались оформить микрокредит на смартфон последней модели, планшет или дорогостоящие наушники. Однако доля таких товаров в общем объеме невысока, всего 9%.
Почти треть всех кредитов или 28% направляют на ремонт, что подчеркивает стремление казахстанцев вкладывать в комфорт и благоустройство своего жилья. Треть граждан сообщили, что улучшение жилищных условий стало для них одной из приоритетных потребностей за последний год.
Около 20% заемщиков используют кредиты на приобретение бытовой техники. Аналитики МФО «Робокэш.кз» (бренд Займер) подчеркивают, вместо покупки дорогостоящих и, возможно, кратковременных товаров люди предпочитают более «полезные» для дома и долговечные покупки.
На медицинские и стоматологические услуги приходится 17% оформленных микрокредитов.
Образовательные цели также стали одной из наиболее активно растущих категорий. Так, кредиты на услуги репетиторов и различные курсы, в том числе по изучению языков, выросли до 12%. Примечательно, что берут кредиты на образование 37% заемщиков в возрасте 30−35 лет, причем не только на курсы для детей, но и для повышения собственной квалификации.
Микрокредиты на услуги автосервисов составляют 7% от общего объема. На покупку мебели оформляют кредиты всего 4% граждан.
Аналитики заключили, такая динамика отражает более зрелое и рациональное отношение казахстанцев к кредитным обязательствам и показывает, что кредиты становятся не средством для удовлетворения сиюминутных потребностей, а инструментом для улучшения качества жизни, заботы о здоровье и даже личного и профессионального роста.