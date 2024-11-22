В Лесосибирске женщина отсудила у мебельной компании 169 тысяч за неизготовленный диван

Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Красноярского края.
По данным специалистов, примерно год назад женщина заключила договор на изготовление углового дивана для ребенка с ООО «Дивайн». Несмотря на то, что она внесла 54 тыс. рублей в качестве предоплаты, работники мебельной компании не выполнили заказ в срок.
«Неоднократные обращения к подрядчику не имели успеха, поэтому потребитель решил обратиться в наш адрес. Специалисты Управления Роспотребнадзора оказали консультативную помощь и помогли составить исковое заявление в суд», — сообщили в ведомстве.
Теперь по решению суда мебельная компания должна не только вернуть женщине предоплату за детский угловой диван в размере 54 тыс. рублей, но и выплатить жительнице Лесосибирска 54 тыс. рублей в качестве неустойки, 56 тыс. как штраф и 5 тыс. за моральный вред.