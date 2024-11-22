В Лесосибирске женщина отсудила у мебельной компании 169 тысяч за неизготовленный диван

По данным специалистов, примерно год назад женщина заключила договор на изготовление углового дивана для ребенка с ООО «Дивайн». Несмотря на то, что она внесла 54 тыс. рублей в качестве предоплаты, работники мебельной компании не выполнили заказ в срок.