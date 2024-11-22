Курсы валют на 22 ноября, цены на нефть и металлы

Металлы: котировки фьючерсов на золото во время европейской сессии в четверг выросли, пишет Investing.com. На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в декабре торговались по цене 2,667,25 доллара за тройскую унцию, поднявшись на 0,59% на 17:30 Аст. Фьючерс на серебро с поставкой в декабре вырос на 0,40%, достигнув отметки 31,13 доллара за тройскую унцию.