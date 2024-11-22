Курсы валют на 22 ноября, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть укрепились в четверг, поскольку геополитические опасения по поводу обострения напряженности между Россией и Украиной перевесили влияние большего, чем ожидалось, увеличения запасов нефти в США, сообщает Investing.com. Фьючерсы на Brent выросли на 1,02% до 73,56 доллара за баррель к 13:33 Аст. Контракты на WTI подорожали на 1,09% до 69,51 доллара.
Металлы: котировки фьючерсов на золото во время европейской сессии в четверг выросли, пишет Investing.com. На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в декабре торговались по цене 2,667,25 доллара за тройскую унцию, поднявшись на 0,59% на 17:30 Аст. Фьючерс на серебро с поставкой в декабре вырос на 0,40%, достигнув отметки 31,13 доллара за тройскую унцию.
Криптовалюта: по данным портала coinmarketcap.com, на 22:25 аст bitcoin торговался по 97 564,61 долларов. За последние 24 часа первая криптовалюта подорожала на 4,06%, а ее капитализация составила 1,9 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 3 339,10 долларов, повысившись в цене на 8,68%. Капитализация этой криптовалюты составила 402,1 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,23 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 22 ноября. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 21 ноября, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 21 ноября.
1 австралийский доллар 322,16 тенге.
1 азербайджанский манат 291,96 тенге.
10 армянский драм 12,82 тенге.
1 белорусский рубль 151,52 тенге.
1 бразильский реал 85,73 тенге.
10 венгерских форинтов 12,67 тенге.
1 гонконгский доллар 63,59 тенге.
1 грузинский лари 182,41 тенге.
1 датская крона 69,81 тенге.
1 дирхам ОАЭ 134,74 тенге.
1 доллар США 494,87 тенге.
1 евро 520,65 тенге.
1 индийская рупия 5,86 тенге.
1000 иранский риал 11,8 тенге.
1 канадский доллар 354,31 тенге.
1 китайский юань 68,34 тенге.
1 кувейтский динар 1609,39 тенге.
1 кыргызский сом 5,72 тенге.
1 малазийский ринггит 110,96 тенге.
1 мексиканский песо 24,33 тенге.
1 молдавский лей 27,28 тенге.
1 норвежская крона 44,78 тенге.
1 польский злотый 119,76 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 131,83 тенге.
1 российский рубль 4,91 тенге.
1 СДР 649,81 тенге.
1 сингапурский доллар 368,23 тенге.
1 таджикский сомони 46,64 тенге.
1 тайский бат 14,27 тенге.
1 турецкая лира 14,33 тенге.
100 узбекских сумов 3,87 тенге.
1 украинская гривна 11,98 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 625,02 тенге.
1 чешская крона 20,56 тенге.
1 шведская крона 44,87 тенге.
1 швейцарский франк 560,12 тенге.
1 южноафриканский ранд 27,31 тенге.
100 южнокорейских вон 35,33 тенге.
1 японская иена 3,21 тенге.