В Ростове выкупят участки для продления набережной

Продлевать набережную в Ростове собираются от Богатяновского спуска до улицы 13-я Линия. Однако до сих пор нет чёткой концепции того, что должно получиться в итоге. В проблеме попытался разобраться Rostov.aif.ru.
Участки присмотрели.
Сегодня центральная набережная в Ростове-на-Дону (на правом берегу реки) — относительно небольшая для крупных городов РФ. Её протяжённость — 1,85 километра. После появления новой части длина увеличится примерно на два километра. Для этого городские власти намерены изъять несколько участков. Один из них — площадью 967 квадратных метров с производственно-складскими помещениями и нежилым зданием. Также будет изъят земельный участок площадью 1,5 тыс. квадратных метров промышленной базы.
Но прежде независимый оценщик определит стоимость земельных участков. Затем власти предложат собственникам этих участков сумму выкупа. Если у сторон не получится договориться, то вопрос будут решать в судебном порядке.
Конкретные территории на публичной кадастровой карте найти не удалось. Но все строения, судя по адресам, находятся там, где как раз собирались провести работы по продолжению набережной. Летом 2024 года директор департамента автодорог Ростова Денис Водопьянов признавался, что выделенных на выкуп участков 100 млн рублей точно не хватит и придётся у региональных властей просить дополнительные суммы.
Горожане надеются и ждут.
Ростовчане в целом положительно относились к идее продления набережной.
«Будет больше места для прогулок, — поделилась местная жительница Ирина. — Бывает, за интересным разговором с подругами и не замечаешь, как упираешься в тупик и надо разворачиваться, идти обратно по тем же самым местам».
«Может, наконец-таки, спустя много лет, город вновь повернётся лицом к воде?» — добавляет пенсионер Николай Иванович.
Но, возможно, планы у властей на эту территорию не совпадут с ожиданиями людей.
Между прочим, проект продления ростовской набережной был утверждён ещё в 2021 году. Предполагалось, что там расположится шестиполосная дорога. Это плохо сочетается с местом для прогулок.
Исторически на территории, рассматриваемой властями под продление набережной, находилась промзона. По сути, она существовала в самом центре города. Впрочем, до 1950-х годов и по существующей части центральной набережной шли рельсы, возле них находились склады…
Когда уедет порт?
Новая магистраль пройдёт по территории бывшего завода «Красный Дон», а также через место, которое уже больше века занимает ростовский порт.
Впервые о том, что он должен «сменить прописку» и переехать в левобережную промзону, заговорили ещё в 2010-е годы, когда мэром мегаполиса был Михаил Чернышёв. Но дело сдвинулось с мёртвой точки только в 2021 году, когда администрация инициировала публичные слушания по продлению улицы Береговой (на ней набережная и расположена). Называли и срок переезда порта — конец 2025 года. Пока непонятно, уложатся ли все работы в срок или же он будет перенесён. Известно, что в декабре 2024 года проектная документация переноса мощностей ростовского порта должна пройти госэкспертизу.
В мае 2022 года переезд Ростовского порта на левый берег Дона признан масштабным инвестиционным проектом. Тогда говорилось, что вместо портовых мощностей может появиться жилой квартал. Первый этап мастер-плана и финансовую модель в администрации города обещали представить до конца текущего года.
С другой стороны, ещё в конце 2022-го власти Ростова разрешили на будущей набережной строить малоэтажные многоквартирные дома высотой до 20 метров — это соответствует четырём этажам. Дополнительных согласований при этом больше не потребуется. Во время публичных слушаний проекта горожане обращали внимание на нечёткие формулировки, которые можно трактовать по-разному. Тем не менее проект документа одобрили и приняли.
Комментарий.
Архитектор, директор ООО «Научно-проектная организация “Южный градостроительный центр” Сергей Трухачёв:
— До сих пор нет обоснования причин, для чего в новой части набережной спроектировали шесть полос дороги. Кому они нужны, если проезжая часть упрётся в нынешнюю двухполосную улицу Береговую, расширять которую нет никакой возможности. Кроме того, неясно, зачем в новой части улицы заложена полоса для общественного транспорта. Необходимой мощности транспортных потоков здесь нет. Важно понять, какова сама концепция продления: это транспортная магистраль или же рекреационная зона? Шестиполосная дорога здесь похоронит саму идею набережной как рекреационной зоны. Нам это подаётся как новая набережная. Большинство горожан, услышав это, представляют озеленённую территорию. Но в реальности может появиться только новая дорога.
Кстати.
Пока власти заняты вопросами продления Береговой улицы, ростовчане пожаловались на падающие камни с фасада речного вокзала — одного из символов «старой» части набережной. Жалоба опубликована в сервисе «Благоустройство» ростовской мэрии. «Обломки кирпичей, бетона и штукатурки падают на оживлённую улицу и представляют реальную опасность для жителей и гостей», — пояснили активисты. По мнению горожан, владельцу здания следует огородить опасную территорию и провести капитальный ремонт. Кстати, здание речного вокзала построено в далёком 1977 году.