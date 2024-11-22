В Ростове выкупят участки для продления набережной

Впервые о том, что он должен «сменить прописку» и переехать в левобережную промзону, заговорили ещё в 2010-е годы, когда мэром мегаполиса был Михаил Чернышёв. Но дело сдвинулось с мёртвой точки только в 2021 году, когда администрация инициировала публичные слушания по продлению улицы Береговой (на ней набережная и расположена). Называли и срок переезда порта — конец 2025 года. Пока непонятно, уложатся ли все работы в срок или же он будет перенесён. Известно, что в декабре 2024 года проектная документация переноса мощностей ростовского порта должна пройти госэкспертизу.