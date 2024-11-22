Brent в 2025 году — $76,5 за баррель, прогнозируют эксперты Нацбанка Казахстан

В ноябре обновлены сценарные условия по цене нефти на 2025 и 2026 годы. По медианным оценкам в 2025 году цена на нефть марки Brent составит $76,5 за баррель (ранее — $75,0 за баррель). Прогноз на 2026 год снижен до $74,0 за баррель. Ожидания на 2024 год сложились на уровне $80,4 за баррель.