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Brent в 2025 году — $76,5 за баррель, прогнозируют эксперты Нацбанка Казахстан

АСТАНА, 22 ноя — Sputnik. Проведение макроэкономического опроса (его начали практиковать в августе 2022 года) направлено на улучшение коммуникаций Нацбанка Казахстана с профессиональными участниками рынка.

Источник: Sputnik.kz

«Выстраивание диалога с экспертным сообществом призвано снизить информационную асимметрию между регулятором и рынком».

заявлено в сообщении Нацбанка Казахстана.

В опросе приняли участие организации, которые занимаются анализом и прогнозированием макроэкономических показателей по Казахстану. В число респондентов вошли профессиональные участники рынка, исследовательские институты, международные организации, а также рейтинговые агентства.

Макроэкономический опрос не содержит прогнозы Национального Банка. Он представляет собой обзор независимого мнения, оценок и ожиданий профессиональных участников рынка по развитию ситуации на внутреннем и мировом рынках.

Параметрами опроса являются цена на нефть марки Brent, рост экономики Казахстана, инфляция, базовая ставка, экспорт и импорт товаров и услуг, а также курс тенге.

В ноябре обновлены сценарные условия по цене нефти на 2025 и 2026 годы. По медианным оценкам в 2025 году цена на нефть марки Brent составит $76,5 за баррель (ранее — $75,0 за баррель). Прогноз на 2026 год снижен до $74,0 за баррель. Ожидания на 2024 год сложились на уровне $80,4 за баррель.

Прогнозы по росту экономики Казахстана на 2024 год скорректированы вверх — с 4% до 4,2%. Ожидания респондентов на 2025 год снижены с 5% до 4,7%. Прогноз на 2026 год остался без изменений на уровне 4,5%.

Аналитики ухудшили прогнозы инфляции на 2025 год с 6,7% до 6,9%. На 2024 и 2026 годы ожидания остались прежними — на уровне 8,4% и 6,0%, соответственно.

Прогнозы базовой ставки на 2025 пересмотрены в сторону повышения — с 12,0% до 12,5%, отражая изменения в инфляционных ожиданиях аналитиков. Оценки на 2026 год скорректированы с 10,1% до 10,3%. Медианные значения прогнозов на 2024 год сохранены на уровне 14,6%.

В опросе приняли участие 13 исследовательских института, международных организаций, рейтинговых агентств и участников рынка.

экономика
энергетика
нефть