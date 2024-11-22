Brent в 2025 году — $76,5 за баррель, прогнозируют эксперты Нацбанка Казахстан

«Выстраивание диалога с экспертным сообществом призвано снизить информационную асимметрию между регулятором и рынком».
В опросе приняли участие организации, которые занимаются анализом и прогнозированием макроэкономических показателей по Казахстану. В число респондентов вошли профессиональные участники рынка, исследовательские институты, международные организации, а также рейтинговые агентства.
Макроэкономический опрос не содержит прогнозы Национального Банка. Он представляет собой обзор независимого мнения, оценок и ожиданий профессиональных участников рынка по развитию ситуации на внутреннем и мировом рынках.
Параметрами опроса являются цена на нефть марки Brent, рост экономики Казахстана, инфляция, базовая ставка, экспорт и импорт товаров и услуг, а также курс тенге.
В ноябре обновлены сценарные условия по цене нефти на 2025 и 2026 годы. По медианным оценкам в 2025 году цена на нефть марки Brent составит $76,5 за баррель (ранее — $75,0 за баррель). Прогноз на 2026 год снижен до $74,0 за баррель. Ожидания на 2024 год сложились на уровне $80,4 за баррель.
Прогнозы по росту экономики Казахстана на 2024 год скорректированы вверх — с 4% до 4,2%. Ожидания респондентов на 2025 год снижены с 5% до 4,7%. Прогноз на 2026 год остался без изменений на уровне 4,5%.
Аналитики ухудшили прогнозы инфляции на 2025 год с 6,7% до 6,9%. На 2024 и 2026 годы ожидания остались прежними — на уровне 8,4% и 6,0%, соответственно.
Прогнозы базовой ставки на 2025 пересмотрены в сторону повышения — с 12,0% до 12,5%, отражая изменения в инфляционных ожиданиях аналитиков. Оценки на 2026 год скорректированы с 10,1% до 10,3%. Медианные значения прогнозов на 2024 год сохранены на уровне 14,6%.
В опросе приняли участие 13 исследовательских института, международных организаций, рейтинговых агентств и участников рынка.