В Самаре проведут полную реконструкцию стелы завода имени Фрунзе

Так, в ходе обследования на стеле ветеранам Куйбышевского моторостроительного производственного объединения имени Фрунзе, расположенной на Аллее Трудовой Славы, был выявлен сильный угол отклонения, что может привести к её разрушению. Стелу огородили, и готовят к полной реконструкции. Уже проведен конкурс на проведение работ по демонтажу высотного элемента памятника. Контракт на проектирование мемориального сооружения будет заключен до конца этого года. Реконструкцию стелы планируется завершить в 2025 году.