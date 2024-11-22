В Самаре проведут полную реконструкцию стелы завода имени Фрунзе

Центр хозяйственного и технического обеспечения обследовал все закрепленные за ним 30 мемориальных сооружений и составил план их ремонта.
Так, в ходе обследования на стеле ветеранам Куйбышевского моторостроительного производственного объединения имени Фрунзе, расположенной на Аллее Трудовой Славы, был выявлен сильный угол отклонения, что может привести к её разрушению. Стелу огородили, и готовят к полной реконструкции. Уже проведен конкурс на проведение работ по демонтажу высотного элемента памятника. Контракт на проектирование мемориального сооружения будет заключен до конца этого года. Реконструкцию стелы планируется завершить в 2025 году.
Для точного воспроизведения композиции высотой около 25 метров выполнено лазерное сканирование её металлической части, составлена исполнительная съемка для формирования архитектурных чертежей. После разработки проекта восстановления стелы он будет представлен историко-культурной общественности и ветеранским организациям. При воссоздании стелы будет сохранен первоначальный внешний облик мемориала, в начальных габаритных размерах и архитектурных решениях.
Всего в Самаре 113 памятников и 212 мемориальных досок, увековечивающих память героев и событий Великой Отечественной войны. Большинство из них уже привели в порядок. Был проведен капитальный ремонт мемориального комплекса землякам, проживающим в Куйбышевском районе и погибшим в годы Великой Отечественной войны и памятного знака «Солдаты Великой Победы», обновлены: стела Герою Советского Союза, летчице Ольге Санфировой, грузовик ЗИС «Памяти шофёрам, погибшим в годв войны», стела ветеранам 9 ГПЗ имени Куйбышева и другие, сообщили в администрации Самары.