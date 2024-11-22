Власти ищут подрядчиков для ремонта 11 улиц в Екатеринбурге

Совокупная начальная цена лотов составляет чуть более 1 млрд рублей. В список вошли следующие улицы:
- ул. 40-летия Комсомола — от здания № 38 до остановки общественного транспорта «Союз»;
- Елизаветинское шоссе — от Походной до Бисертской;
- ул. Победы — от проспекта Космонавтов до Индустрии;
- ул. Челюскинцев — от Стрелочников до дома № 106 по Челюскинцев;
- ул. Большакова — от Белинского до 8 Марта;
- ул. Первомайская — от Гагарина до Софьи Ковалевской;
- ул. Бакинских Комиссаров — от Коммунистической до проспекта Космонавтов;
- ул. Таватуйская — от Бебеля до переулка Теплоходного;
- ул. Мамина-Сибиряка — от Азина до дома № 4 по улице Шарташской;
- проспект Космонавтов — от Старых Большевиков до Машиностроителей;
- ул. Карла Либкнехта — от проспекта Ленина до Шевченко.
Ранее замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов заявил, что в планах мэрии — продолжить ремонт объектов, которые входят в двухгодичные контракты. Среди них — улица Дорожная, участок улицы Военной до улицы Окраинной, улица Победы. В следующем году рабочие продолжат восстановительные работы по улице Хохрякова и по Сибирскому тракту. В этом году в Екатеринбурге отремонтировали 31 участок автомобильных дорог общей площадью 482 тыс. кв. м и протяженностью 29,3 км, 113 тыс. кв. м тротуаров.