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Власти ищут подрядчиков для ремонта 11 улиц в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на 2025 год запланирован ремонт 11 улиц общей протяженностью 13,8 км. Четыре аукциона по поиску подрядчика для проведения работ опубликованы на сайте госзакупок.

Совокупная начальная цена лотов составляет чуть более 1 млрд рублей. В список вошли следующие улицы:

  • ул. 40-летия Комсомола — от здания № 38 до остановки общественного транспорта «Союз»;
  • Елизаветинское шоссе — от Походной до Бисертской;
  • ул. Победы — от проспекта Космонавтов до Индустрии;
  • ул. Челюскинцев — от Стрелочников до дома № 106 по Челюскинцев;
  • ул. Большакова — от Белинского до 8 Марта;
  • ул. Первомайская — от Гагарина до Софьи Ковалевской;
  • ул. Бакинских Комиссаров — от Коммунистической до проспекта Космонавтов;
  • ул. Таватуйская — от Бебеля до переулка Теплоходного;
  • ул. Мамина-Сибиряка — от Азина до дома № 4 по улице Шарташской;
  • проспект Космонавтов — от Старых Большевиков до Машиностроителей;
  • ул. Карла Либкнехта — от проспекта Ленина до Шевченко.

Ранее замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов заявил, что в планах мэрии — продолжить ремонт объектов, которые входят в двухгодичные контракты. Среди них — улица Дорожная, участок улицы Военной до улицы Окраинной, улица Победы. В следующем году рабочие продолжат восстановительные работы по улице Хохрякова и по Сибирскому тракту. В этом году в Екатеринбурге отремонтировали 31 участок автомобильных дорог общей площадью 482 тыс. кв. м и протяженностью 29,3 км, 113 тыс. кв. м тротуаров.