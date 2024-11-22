Власти ищут подрядчиков для ремонта 11 улиц в Екатеринбурге

Ранее замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов заявил, что в планах мэрии — продолжить ремонт объектов, которые входят в двухгодичные контракты. Среди них — улица Дорожная, участок улицы Военной до улицы Окраинной, улица Победы. В следующем году рабочие продолжат восстановительные работы по улице Хохрякова и по Сибирскому тракту. В этом году в Екатеринбурге отремонтировали 31 участок автомобильных дорог общей площадью 482 тыс. кв. м и протяженностью 29,3 км, 113 тыс. кв. м тротуаров.