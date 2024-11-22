Куда пойти работать. Рынок труда Волгоградской области ждут перемены

В Волгоградской области впервые за многие годы эксперты отмечают беспрецедентную ситуацию — безработных в 10 раз меньше, чем вакансий. Получается, каждый волгоградец теперь получил возможность найти «работу мечты»? Так ли это, разбирался «АиФ»-Нижнее Поволжье".
Курс на удержание людей.
Отношение к явному усилению кадрового голода у наших земляков двоякое. Многие работодатели ожидаемо не в восторге от кадрового голода.
«А кого сейчас брать-то на работу? — вздыхает гендиректор одного из волгоградских малых предприятий Сергей Александрович. — Да, линейный персонал у нас ещё есть, а вот толковых заместителей, помощников не могу подобрать для нашей компании годами. Приходится самому совмещать и замыкать на себе множество рутинной работы».
Иной взгляд на ситуацию с колокольни наёмных сотрудников и среднего руководящего персонала. «Тружусь в ЖКХ, — рассказывает руководитель участка теплосетей Михаил Поляков (имя и фамилия изменены по его просьбе. — Авт.). — Вакансии есть постоянно. Но кто пойдёт слесарем за зарплату в 35−36 тысяч руб.? Выживают у нас сотрудники за счёт подработок на стороне».
Между тем в Волгоградской области, по данным сервиса hh.ru, в январе-октябре 2024 года количество вакансий выросло по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. на 21%. Больше всего вакансий в позиции «менеджер по работе с клиентами» и «менеджер по продажам» — порядка 1700, или каждое десятое предложение. На втором месте — продавцы-кассиры и продавцы-консультанты, на третьем — операторы call-центра, на четвёртом — водители, на пятом — разнорабочие.
По мнению директора «hh.ru Юг» Олеси Лавреновой, особенность сегодняшнего рынка труда в регионах ЮФО в том, что теперь за одних и тех же специалистов борются компании разных отраслей.
«Ближайшие 10 лет легче искать людей работодателям не станет, — убеждена эксперт. — Большинству работодателей нужно будет пересматривать свои подходы к найму: стараться делать вакансии более привлекательными, расширять границы поиска и самое важное — заниматься удержанием людей».
Как остаться нужным?
Специалисты SuperJob провели опрос среди жителей региональной столицы с целью определить уровень сложности при трудоустройстве. Ожидаемо: сложнее найти нужную вакансию получается у соискателей, возраст которых от 60 лет и старше — в среднем 7,8 балла из 10 возможных. При этом организаторы исследований признают: квалифицированной работы для соискателей после 50 практически в любом городе, не только в Волгограде, намного меньше, чем вакансий для молодых.
«Мне 52, я по специальности экономист, и своё резюме я разместила на сайте одной из солидных рекрутинговых компаний, — говорит волгоградка Наталья Миронова. — Предложений от работодателей оказалось, прямо скажем, негусто. А в местном центре занятости мне предложили вакансии мало того, что не моего профиля, так ещё с зарплатой в лучшем случае до 30 тысяч рублей в месяц».
Между тем в региональном комитете по труду пояснили: жители Волгограда и области предпенсионного возраста могут пройти бесплатное переобучение и устроиться на работу в рамках нацпроекта «Демография». Действует 134 программы по переобучению на принципиально иную другую профессию. Переобучиться могут как работающие, так и безработные, с отрывом от производства либо в свободное время. Можно бесплатно получить специальность программиста, аудитора, психолога. С начала 2024 г. в рамках этой программы трудоустроено около 600 граждан, порядка 50 предпенсионеров проходят переобучение. Чаще всего для получения новой специальности волгоградцы выбирают бухучёт, нефтегазовое дело и цифровые технологии.
Как справедливо отмечают эксперты, безработица в России сейчас находится на исторически минимальном уровне, в том числе из-за эффекта наметившейся демографической ямы. Начиная с 2008 года каждый год на рынок труда в стране выходит примерно на 100 000 молодых специалистов меньше, чем в предыдущий. Ощутимы и такие краткосрочные факторы, как частичная мобилизация и импортозамещение, связанный с этим промышленный бум. Но при этом нехватка кадров ощущается абсолютно во всех отраслях: повсеместно нужны и врачи, и программисты, и учителя. В таких условиях у многих из нас открывается не просто окно, а широкая дверь возможностей кардинально изменить свою трудовую жизнь. Главное — захотеть и сделать.
Пока регион — транзитный пункт для кадров.
"В последние годы наблюдаетсявыраженный отток высококвалифицированных кадров и молодёжи после вузов из Волгоградской области, — говорит экс-депутат Волгоградской областной думы Александр Осипов. — Причина, на мой взгляд — отсутствие совместных усилий власти и крупных предприятий для привлечения на производство таких кадров с использованием зарплатных программ. Столицы и даже ряд нестоличных регионов предлагают более выгодные условия, даже с учётом больших затрат на жильё.
Средняя зарплата в регионе — 60 тыс. руб. в месяц. А в Подмосковье, например, на предприятии фрезеровщик ЧПУ получает на руки от 160 тыс. руб. в месяц, и это не предел. Зарплаты мастеров и прорабов в строительстве — 200 тыс. руб.
В нашем регионе никто особо не собирается платить такие деньги. Плюс к этому играет роль жёсткая фискальная политика налоговых органов, что не позволяет предпринимателям масштабировать производство и создавать новые рабочие места. Чтобы преодолеть хотя бы в перспективе ближайших 10−15 лет такие негативные перекосы на рынке труда, необходимо предпринять кардинальные программные меры. Причём вводить их надо было ещё вчера".
Рынок труда Волгоградской области: тенденции изменений.
В конце 2023 года Российским научным фондом и Администрацией Волгоградской области был поддержан проект, предложенный коллективом ученых Волгоградского института управления — филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ под руководством д. э. н., профессора Т. Б. Ивановой «Состояние рынка труда Волгоградской области: поведенческие траектории с учетом дистанционной и платформенной занятости». Актуальность данного исследования была обусловлена тем, что рынок труда в последние годы претерпел существенные изменения: сокращение численности населения в связи с вступлением в трудовую деятельность малочисленного поколения 90-х годов, развитие цифровых форм занятости — дистанционной и платформенной, расширение работ, выполняемых вахтовым методом, и организации собственного дела, расширение трудовой деятельности поколения Z — лиц, родившихся в начале XXI века, отличающихся по своему трудовому поведению от своих предшественников. Как же все это переплетается на региональном рынке труда?
Согласно прогнозу баланса трудовых ресурсов, в 2024 году трудоспособное население Волгоградской области составит 1417,4 тыс.чел., из которых почти 92% — население в трудоспособном возрасте, но в экономике занято только около 80%. Остальные — учащиеся (7,6%), безработные (0,5%) и не занятые в экономике (12,1%). Городское население имеет больший уровень занятости (82,5%) и меньший безработицы (2,1%) по сравнению с сельским (73,6 и 5,6% соответственно по данным обследования рабочей силы Росстатом за I квартал 2024 года).
В настоящее время занятые, исходя из классификации, используемой Международной организации труда (МОТ), могут работать в формальном (на предприятиях с образованием юридического лица) и в неформальном (самозанятые, работающие у физических лиц, в домашних хозяйствах) секторах. Дефицит рабочих кадров, который диагностируется различными исследованиям, связан, в первую очередь, с формальным сектором экономики, с наиболее крупными, общественно значимыми предприятиями.
Неформальный сектор притягивает к себе почти 27,8% общей численности занятого населения Волгоградской области, то есть почти каждого третьего жителя в возрасте от 15 лет и старше. Этот показатель превышает средний по РФ (19,6) и ЮФО (26,8), ниже Краснодарского края (31,2) и Республики Крым (28,7), близок к значениям в Республиках Адыгея и Калмыкий (по 27,7). Для 95% занятых в неформальном секторе этот вид деятельности является основным, остальные 5% совмещают её с работой в формальном секторе.
Набирают популярность цифровые формы занятости — дистанционная и платформенная, хотя они составляют, по данным Росстата, за январь — июнь 2024 года соответственно 0,7 и 3,1% численности занятых. К их преимуществам относят более удобный график работы, большие возможности совмещать выполнение трудовых функций и домашних дел. Но сама организация и характеристики работников по этим видам деятельности различаются. Так, платформенная занятость имеет низкий порог вхождения по сравнению с традиционной. В том числе за счет этого каждый второй респондент считает возможным использовать её как «подработку», источник дополнительного дохода, хотя данную меру многие и считают вынужденной.
Отличия цифровых форм занятости связаны и со степенью включенности в формальную занятость. Дистанционная относится к ней в большей степени. Её предпочитают женщины в возрасте 30−39 лет (их 54% среди всех дистанционных работников), так как это не связанно с необходимостью обязательно посещать офис, но предоставляет социальные гарантии.
Иные характеристики у платформенных занятых. Здесь преобладают мужчины (56.4%) по сравнению с женщинами, хотя и незначительно, а по возрастным группам — 30−39 (31%) и 40−49-летние (35,8). Среди них сельских жителей только 6,4%. Стабильную заинтересованной в платформенной занятости проявляют женщины в отпуске по беременности и родам или по уходу за ребенком, а также безработные, рассматривающие её как основную. У иных групп населения степень лояльности меняется, что связано с наличием или отсутствием работы вообще, возможностями организации её нужного графика. Целесообразно расширять вовлеченность женщин, независимо от места жительства, и сельских жителей, среди которых уровень безработицы выше, чем в городе, в платформенную занятость. Это позволит активизировать данные группы населения на рынке труда, создаст условия для увеличения их дохода.
Для выявления степени и причин привлекательности платформенной и дистанционной занятости кандидатом социологических наук, доцентом Е. Г. Смолиной был проведен индивидуальный очный опрос в июле-августе 2024 года в виде полуформализованного глубинного интервью жителей Волгоградской области. Получено усиление важности показателя социальной защищенности как критерия оценивания форм занятости с повышением возраста информанта. Респонденты в возрасте 52−65 лет предпочитают небольшой, но постоянный заработок и уверенность в завтрашнем дне (50%). Информанты 19−35 лет склонны к выбору хорошего заработка сейчас, несмотря на риск неудач в будущем (98%), кроме того, их чаще остальных групп не устраивают условия профессионального роста на основном рабочем месте. Такие недостатки нетрадиционных видов занятости как нестабильность и сезонность работы респонденты в возрасте 37−50 лет отмечали чаще 19−35-летних (50% и 16% соответственно).
Расширение использования цифровых форм занятости является одним из факторов снижения уровня миграции. Во всех возрастных группах информанты отметили её как возможность «остаться в родном регионе», а не уезжать из него в поиске рабочих мест.
Если отношение к степени стабильности дохода по поколениям изменяется, то заинтересованность в его высоком значении для всех возрастов преобладает по сравнению с иными характеристиками трудовой деятельности. По оценкам ВЦИОМ заработную плату как наиболее важный фактор при трудоустройстве на работу указали от 53 до 67% опрошенных в разных возрастных группах, при том, что удобство работы отмечали меньшее число опрошенных — от 30 до 42%. Нынешняя ситуация с более высокими доходами платформенных занятых по сравнению с заработками в традиционном секторе экономики воспринимается негативно. Вот несколько высказываний информантов:
«У меня высшее образование и опыт, а я на государственной службе получаю в два раза меньше, чем неквалифицированные мигранты-таксисты или студенты-курьеры, конечно, зачем потом молодежи обучаться работать головой, если его ноги прокормят» (мужчина, 43 года).
«Почему государство не занимается этим вопросом? Таксист важнее учителей, врачей и токарей получается. Понятно, что у нас сейчас общество потребления, большой спрос на такие услуги, ведь люди стали ленивые… “(женщина, 35 лет).
«Да, туда идет молодежь, ведь там живые деньги, зачем напрягаться мозгами, когда тебе сказали, иди туда, принеси сюда, да, физически тяжело, зато помучился и получил реальные деньги, а не то, что у меня оклад … “(мужчина, 36 лет).
Это говорит о перекосах на рынке труда, необходимости разработки мер его гармонизации, исходя из общественной важности различных профессий, сложностей их подготовки.
Мнение экономиста.
Профессор, доктор экономических наук Игорь Бельских:
"Одно из главных отличий рынка труда Волгоградской области — низкий уровень зарплат. Такая ситуация обусловлена структурой экономики региона.
Её специфика — дефицит рабочих в реальном секторе соседствует с большим количеством бюджетных организаций с раздутыми штатами и довольно низким уровнем оплаты труда. В то же время в регионе нет должного развития малого бизнеса в сравнении с соседями по ЮФО".
Безработица может вырасти.
О возможном росте безработицы предупредили эксперты федерального Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
В опубликованной 12 ноября аналитической записке эксперты говорят о риске стагфляции, что означает стагнацию экономики на фоне высокой инфляции. Возможен спад производства, череда банкротств, отсюда сокращение потребности в рабочей силе. В первую очередь это коснётся низкорентабельных секторов и секторов с длительными сроками реализации проектов.
Какие профессии исчезнут вскоре:
почтальоны, охранники, вахтёры, секретари, бухгалтеры, заводские рабочие.
На кого вырастет спрос:
на специалистов в области ИИ и машинного обучения, бизнес-аналитиков, специалистов финтеха, аналитиков бизнес-процессов.
Какие отрасли будут быстро развиваться в России:
ИТ, робототехника, биотехнологии, электроэнергетика, нанотехнологии, финансовый сектор, строительство, образование.
(По данным международного института McKinsey Global).