Куда пойти работать. Рынок труда Волгоградской области ждут перемены

Как справедливо отмечают эксперты, безработица в России сейчас находится на исторически минимальном уровне, в том числе из-за эффекта наметившейся демографической ямы. Начиная с 2008 года каждый год на рынок труда в стране выходит примерно на 100 000 молодых специалистов меньше, чем в предыдущий. Ощутимы и такие краткосрочные факторы, как частичная мобилизация и импортозамещение, связанный с этим промышленный бум. Но при этом нехватка кадров ощущается абсолютно во всех отраслях: повсеместно нужны и врачи, и программисты, и учителя. В таких условиях у многих из нас открывается не просто окно, а широкая дверь возможностей кардинально изменить свою трудовую жизнь. Главное — захотеть и сделать.