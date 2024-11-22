Прямые рейсы будут запущены из Нарьян-Мара в Екатеринбург

Всего через Екатеринбург авиакомпания «РуслЛайн» с января по март будет осуществлять полеты по четырем направлениям: Екатеринбург — Белоярский (по вторникам и четвергам); Екатеринбург — Нижневартовск (по четвергам, со 2 января по средам и воскресеньям); Екатеринбург — Нарьян-Мар (по понедельникам и пятницам); Екатеринбург — Томск (с технической посадкой в Нижневартовске, сначала по четвергам, со 2 января по средам и воскресеньям).