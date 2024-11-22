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Прямые рейсы будут запущены из Нарьян-Мара в Екатеринбург

Авиакомпания «РусЛайн» запустит прямые рейсы из Нарьян-Мара (Ненецкий автономный округ) в Екатеринбург.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово.

Ранее полеты выполнялись с технической пересадкой. Прямые рейсы сократят время в пути.

Всего через Екатеринбург авиакомпания «РуслЛайн» с января по март будет осуществлять полеты по четырем направлениям: Екатеринбург — Белоярский (по вторникам и четвергам); Екатеринбург — Нижневартовск (по четвергам, со 2 января по средам и воскресеньям); Екатеринбург — Нарьян-Мар (по понедельникам и пятницам); Екатеринбург — Томск (с технической посадкой в Нижневартовске, сначала по четвергам, со 2 января по средам и воскресеньям).

Полеты осуществляются на 50-кресельных самолётах Bombardier CRJ100/200.

«МК-Урал» ранее писал, что с 21 ноября авиакомпания Red Wings возобновит перелеты из Екатеринбурга в Горно-Алтайск (Республика Алтай).

Первый рейс осуществлен 21 ноября.