Екатеринбургский бизнес предупредил о подорожании товаров из-за санкций США

После введения очередного пакета санкций под ограничениями оказались более сотни российских банков. В их числе — екатеринбургский банк «Синара», «Газпромбанк», через который шли платежи за поставки газа в Европу, а также «Дом.РФ», ББР-банк, Примсоцбанк, «Траст», БКС-банк и другие. Добавим, что российские предприниматели испытывают еще и проблемы с проведением платежей через китайские банки, которые блокируют часть операций, опасаясь вторичных санкций США. На этом фоне Минпромторг предложил проводить бартерные сделки.