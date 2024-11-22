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Екатеринбургский бизнес предупредил о подорожании товаров из-за санкций США

Масштабные санкции США против финансового сектора России приведут к удорожанию импортных товаров. Об этом сказал секретарь Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей, екатеринбургский предприниматель Максим Спасский.

По его словам, новый пакет санкций приведет к удорожанию транзакционных издержек как в финансовой, так и в транспортной логистике. Соответственно, это отразится на ценниках на полках.

«Российский бизнес адаптировался к санкционному давлению и получил неоценимый опыт в создании альтернативных платежных каналов с разрывом цепочек. Этот пакет санкций уже не станет таким болезненным, ведь у нас есть практический опыт в решении таких вопросов. Мы будем тратить больше», — считает Спасский.

После введения очередного пакета санкций под ограничениями оказались более сотни российских банков. В их числе — екатеринбургский банк «Синара», «Газпромбанк», через который шли платежи за поставки газа в Европу, а также «Дом.РФ», ББР-банк, Примсоцбанк, «Траст», БКС-банк и другие. Добавим, что российские предприниматели испытывают еще и проблемы с проведением платежей через китайские банки, которые блокируют часть операций, опасаясь вторичных санкций США. На этом фоне Минпромторг предложил проводить бартерные сделки.