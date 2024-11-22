$1,5 млн вернут монополисты гражданам Казахстана

В соответствии с законодательством Казахстан о естественных монополиях, субъект естественной монополии обязан производить перерасчёт стоимости регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией с учётом фактической температуры наружного воздуха.
Перерасчет производится напрямую потребителям, а в случае невозможности установления места нахождения потребителя — путём снижения тарифа при оплате регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией.
За прошедший отопительный период 2023/2024 годов компании-монополисты, оказывающие услуги в сфере теплоснабжения, произвели перерасчёт платы за тепловую энергию для потребителей, не имеющих приборов учёта, на общую сумму 768,2 млн тенге с учётом НДС ($1,5 млн).
Наибольшая сумма возврата зафиксирована в Восточно-Казахстанской области — 354,5 млн тенге.
Далее идут Алматы (95,4 млн тенге) и Мангистауская область (60,9 млн тенге). Значительные суммы возврата также приходятся на Кызылординскую (38,6 млн тенге), Актюбинскую (37,7 млн тенге) Акмолинскую (33,5 млн тенге) и Костанайскую (32 млн тенге) области.
Для потребителей Улытауской и Карагандинской областей применяется иной подход, так как стоимость регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией производится в соответствии с учётом фактической температуры наружного воздуха.