$1,5 млн вернут монополисты гражданам Казахстана

За прошедший отопительный период 2023/2024 годов компании-монополисты, оказывающие услуги в сфере теплоснабжения, произвели перерасчёт платы за тепловую энергию для потребителей, не имеющих приборов учёта, на общую сумму 768,2 млн тенге с учётом НДС ($1,5 млн).