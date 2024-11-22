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Гордума Екатеринбурга одобрила введение туристического налога

Новый налог начнет действовать с 1 января 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты гордумы Екатеринбурга на заседании по вопросам бюджета и экономической политики 21 ноября 2024 года одобрили введение в городе туристического налога, который начнет действовать с 1 января 2025 года. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Ставка туристического налога в первый год действия составит 1% от суммы бронирования отелей и хостелов либо 100 рублей в сутки. Платить налог будут учреждения, где останавливаются туристы для временного проживания.

Налог не будут брать с гостей города в возрасте до 18 лет и тех, кто имеет федеральные льготы.

Муниципалитеты получили возможность самостоятельно вводить налог благодаря изменениям в Налоговом кодексе РФ, которые вступят в силу с начала будущего года.

туризм и отдых