Гордума Екатеринбурга одобрила введение туристического налога

Депутаты гордумы Екатеринбурга на заседании по вопросам бюджета и экономической политики 21 ноября 2024 года одобрили введение в городе туристического налога, который начнет действовать с 1 января 2025 года. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».
Ставка туристического налога в первый год действия составит 1% от суммы бронирования отелей и хостелов либо 100 рублей в сутки. Платить налог будут учреждения, где останавливаются туристы для временного проживания.
Налог не будут брать с гостей города в возрасте до 18 лет и тех, кто имеет федеральные льготы.
Муниципалитеты получили возможность самостоятельно вводить налог благодаря изменениям в Налоговом кодексе РФ, которые вступят в силу с начала будущего года.