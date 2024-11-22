Гордума Екатеринбурга одобрила введение туристического налога

Депутаты гордумы Екатеринбурга на заседании по вопросам бюджета и экономической политики 21 ноября 2024 года одобрили введение в городе туристического налога, который начнет действовать с 1 января 2025 года. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».