Для «Валдаев» спроектировали новый тип причалов

Новый плавучий причал может использоваться для пассажирских судов вместимостью до 120 человек, в том числе для скоростных судов «Валдай» и «Метеор 120Р».
«Плавучий причал оборудован секционными закольными сваями переменной длины и секционным трапом-сходней переменной длины для обеспечения возможности установки в условиях необорудованного берега и при существенных сезонных колебаниях уровня рек», — говорится в сообщении конструкторского бюро.
Причалы можно установить как рядом с существующими гидротехническими сооружениями или на якоря.
Отмечается, что новый тип причалов может быть использован и для прогулочных пассажирских судов и яхт, и для регулярных пассажирских рейсов.
Посадочные зоны причалов позволяют установить его у любого берега. Осуществлять посадку и высадку пассажиров «Валдая» можно будет через кормовую посадочную площадку, а «Метеора 120Р» — с кормового посадочного крыла.