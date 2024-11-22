Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Для «Валдаев» спроектировали новый тип причалов

АО «Ростовское центральное проектно-конструкторское бюро “Стапель” разработало новые плавучие причалы для “Валдаев” и “Метеоров”. Причалы можно будет использовать в условиях необорудованного берега. Об этом сообщает пресс-служба проектно-конструкторского бюро.

Источник: соцсети

Новый плавучий причал может использоваться для пассажирских судов вместимостью до 120 человек, в том числе для скоростных судов «Валдай» и «Метеор 120Р».

«Плавучий причал оборудован секционными закольными сваями переменной длины и секционным трапом-сходней переменной длины для обеспечения возможности установки в условиях необорудованного берега и при существенных сезонных колебаниях уровня рек», — говорится в сообщении конструкторского бюро.

Причалы можно установить как рядом с существующими гидротехническими сооружениями или на якоря.

Отмечается, что новый тип причалов может быть использован и для прогулочных пассажирских судов и яхт, и для регулярных пассажирских рейсов.

Посадочные зоны причалов позволяют установить его у любого берега. Осуществлять посадку и высадку пассажиров «Валдая» можно будет через кормовую посадочную площадку, а «Метеора 120Р» — с кормового посадочного крыла.