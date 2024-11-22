В Красноярске начнут прокладывать тоннель для метро от станции «Вокзальная» в 2025 году

Главгосэкспертиза согласовала этап строительства котлована на станции «Вокзальная», пишут в Telegram-канале «Красноярское метро».
Его возведение стартует после сложной технологической подготовки территории. Именно здесь будет располагаться большой транспортный узел.
Тоннелепроходческий комплекс в сторону остановочного пункта «улица Копылова» запустят в 2025 году.
Напомним, машины способны прокладывать путь через любой грунт, одновременно устанавливая бетонные сегменты для обделки тоннеля. Это один из самых современных и эффективных способов тоннелестроения.