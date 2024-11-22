Мэрия изымет часть железной дороги для развязки у «Калины» в Екатеринбурге

Развязку у «Калины» строят с сентября 2021 года. Предполагалось, что после ввода в эксплуатацию — в декабре 2024 года — пропускная способность участка увеличится более чем в два раза, с 5 тыс. до 12 тыс. машин в час. К сентябрю 2024 года готовность составляла 77%. На этом строительство остановилось. Генподрядчик объекта «АльмакорГруп» оказался в пребанкротном состоянии.