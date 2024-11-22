Новшества в условиях оплаты труда бюджетников разъяснили в Минтруда

Также в Минтруда отметили, что размер доплаты составит до 100% заработной платы по той профессии рабочего или должности служащего, по которой будут выполняться дополнительные трудовые функции, в зависимости от объема выполняемой работы. То есть у работника появится возможность увеличить заработную плату — до двух раз.