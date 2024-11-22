Высокая зарплата и бесплатное проживание: «КАМАЗ» ищет кадры в районах Татарстана

«В списке ПАО “КАМАЗ” 735 рабочих профессий. Сегодня соискателям будет предложено более 35 вакансий на различные предприятия. Средняя зарплата на КАМАЗе составляет 90 тыс. рублей. Чтобы получать такой доход, нужно иметь опыт работы», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе компании.