Под Новосибирском приставы помогли переселить пенсионерку в новую квартиру

В назначенный день в рамках исполнительных действий судебные приставы совместно с представителями районной администрации, соцзащиты и бригады медиков помогли 83-летней гражданке собрать вещи и переехать в новую квартиру, добавили в ГУ ФССП по Новосибирской области.