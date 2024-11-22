Под Новосибирском приставы помогли переселить пенсионерку в новую квартиру

В Барабинске Новосибирской области судебные приставы помогли бабушке переехать в новую квартиру. Она проживала в непригодном для жизни помещении, здание подлежало сносу. При этом для переезда бабушке предоставили благоустроенное жилье.
У 83-летней женщины болят ноги, и она отказывалась переезжать на новое место жительства по состоянию здоровья, сообщили в ГУ ФССП по Новосибирской области.
Приставы, поняв, что бабушке будет тяжело самостоятельно перевозить вещи, помогли организовать переезд. Пенсионерке предоставили автомобиль из районной администрации для перевозки вещей, а от соцзащиты выделили ей вещи и диван.
В назначенный день в рамках исполнительных действий судебные приставы совместно с представителями районной администрации, соцзащиты и бригады медиков помогли 83-летней гражданке собрать вещи и переехать в новую квартиру, добавили в ГУ ФССП по Новосибирской области.