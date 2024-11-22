Red Wings запускает регулярные рейсы из Сочи на Шри-Ланку

Ранее стало известно, что с 7 ноября авиакомпания Azur Air начала чартерные рейсы из Сочи в Коломбо с периодичностью один раз в 10 дней. Эти рейсы выполняются на самолетах Boeing 767−300 вместимостью 336 пассажиров. Первый рейс продемонстрировал высокий спрос, отправившись с полной загрузкой.



Шри-Ланка продолжает набирать популярность среди туристов из России благодаря упрощенным условиям въезда и прямым авиасообщениям. В связи с этим, российские авиакомпании расширяют частоту и географию рейсов, что способствует развитию туризма в этом направлении.



Кроме того, увеличивается и спрос на рейсы из Сочи в другие популярные направления.



Ранее «Новая Кубань» сообщала об увеличении частоты полетов по маршруту Сочи — Дубай авиакомпанией «Россия» на фоне повышенного спроса во время бархатного сезона.