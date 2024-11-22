Власти Волгограда закупают 45 квартир в новостройках

22 ноября администрация Волгограда объявила о закупке 45 квартир в новостройках для временного размещения жильцов аварийных домов и тех, чьи жилища пострадали в результате ЧП. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, для этих целей муниципалитет приобретет 32 однушки, 9 двушек и 4 четырехкомнатные квартиры.