Власти Волгограда закупают 45 квартир в новостройках

22 ноября администрация Волгограда объявила о закупке 45 квартир в новостройках для временного размещения жильцов аварийных домов и тех, чьи жилища пострадали в результате ЧП. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, для этих целей муниципалитет приобретет 32 однушки, 9 двушек и 4 четырехкомнатные квартиры.
— В предоставляемых квартирах должны быть кухонные плиты и сантехника, а также выполнена чистовая отделка. Перед приемкой жилья проверят качество выполненных отделочных работ, а также его соответствие другим условиям договора, — уточнили в городской администрации.
Добавим, что в Волгограде в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» продолжается расселение жильцов аварийных домов. До сентября 2025 года планируется предоставить новые квартиры 10 тысячам горожан.