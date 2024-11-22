Прокурор объявил предостережение директору мусорного полигона под Самарой

На расположенном в Красноярском районе Самарской области мусорном полигоне была проведена прокурорская проверка соблюдения требований законодательства о сборе и накоплении отходов производства и потребления.
Проверку проводил прокурор Красноярского района Евгений Московцев. В ходе проверки был проанализирован режим работы полигона, порядок прохождения специальной техники и условия накопления твердых бытовых отходов.
По итогам проверки исполняющему обязанности директора ООО НПФ «Полигон» — организации, эксплуатирующей мусорный полигон, объявлено прокурорское предостережение о недопустимости нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщили в надзорном ведомстве.