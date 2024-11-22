Для жителей Свердловской области резко повысится плата за электроэнергию

С 2024 года в России действуют диапазоны потребления электроэнергии. В рамках первого сохранялся льготный тариф, второй равнялся экономически обоснованному, а третий — коммерческий. Предполагается, что чем больше человек потребляет, тем больше он платит.
Первый диапазон в большинстве субъектов, в том числе Свердловской области, был установлен максимально щадящим — в 11 тыс. кВт*ч в месяц. Второй ограничивался 19 тыс. кВт*ч, а все остальное относилось к третьему.
Однако теперь правительство России снизило первый диапазон до 3,9 тыс. киловатт-часов и до 6 тыс. киловатт-часов — для второго, то есть в три раза. Диапазоны разработала Федеральная антимонопольная служба. По информации с сайта ФАС, они начнут действовать с 1 января 2025 года.
Региональные власти не могут установить объемы потребления электроэнергии выше определенных правительством РФ.
«Меру эту ввели как борьбу с майнингом, но пострадают и обычные жители — в первую очередь, частных домов», — говорит экономист Евгений Сидоров. Он приводит такой пример: «Для сравнения — средний дом, квадратов в 100, с отоплением от электрокотла в пригороде Екатеринбурга потребляет порядка 4,5 тыс. киловатт. Если раньше это было льготное потребление, то с Нового года — уже обычный тариф. То есть владельцы частных домов уже после Нового года получат увеличенные платежки».
Отметим, что пока точных сумм повышения назвать нельзя: ведь тарифы на электроэнергию на 2025 год еще не установлены.