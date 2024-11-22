Для жителей Свердловской области резко повысится плата за электроэнергию

«Меру эту ввели как борьбу с майнингом, но пострадают и обычные жители — в первую очередь, частных домов», — говорит экономист Евгений Сидоров. Он приводит такой пример: «Для сравнения — средний дом, квадратов в 100, с отоплением от электрокотла в пригороде Екатеринбурга потребляет порядка 4,5 тыс. киловатт. Если раньше это было льготное потребление, то с Нового года — уже обычный тариф. То есть владельцы частных домов уже после Нового года получат увеличенные платежки».