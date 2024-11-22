Плати один раз: пересадочные автобусные маршруты опробуют в Приморье

Новая схема будет особенно удобна на маршрутах, где конечные точки находятся далеко друг от друга, а пассажиропоток нестабилен. Вместо длинного рейса маршрут разделят на несколько коротких участков, каждый из которых обслуживается отдельным автобусом. При этом пассажиру достаточно оплатить поездку один раз в начале маршрута, а при пересадках дополнительной оплаты не потребуется.