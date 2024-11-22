Плати один раз: пересадочные автобусные маршруты опробуют в Приморье

В Приморском крае готовятся испытать новую систему автобусных маршрутов с пересадками, при которой пассажирам потребуется оплачивать проезд только один раз. Как сообщил Telegram-канал компании «Цифровое Приморье», опробовать эту систему планируется до конца года в одном из муниципалитетов региона. В каком именно, не уточняется.
Новая схема будет особенно удобна на маршрутах, где конечные точки находятся далеко друг от друга, а пассажиропоток нестабилен. Вместо длинного рейса маршрут разделят на несколько коротких участков, каждый из которых обслуживается отдельным автобусом. При этом пассажиру достаточно оплатить поездку один раз в начале маршрута, а при пересадках дополнительной оплаты не потребуется.
Компания «Цифровое Приморье» взяла на себя задачу внедрения этой системы. Представители организации пояснили, что услуга станет возможной благодаря их технологической экосистеме, которая обеспечивает слаженность работы транспорта и точное управление процессами.
Инициатива реализуется в рамках концессионного соглашения компании с правительством Приморья. Основная цель сервиса — сделать общественный транспорт более удобным и безопасным для пассажиров. Особое внимание уделяется прозрачности: от контроля за наличием автобусов на линиях и расписанием до учёта всех финансовых операций.
Telegram-канал компании отметил, что пересадочная система может стать особенно полезной для оптимизации общественного транспорта в районах с переменным пассажиропотоком.