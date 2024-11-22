Стала известна средняя зарплата петербуржцев за сентябрь

Те, кто трудится в сфере информации и связи, заработали 158,7 тысяч рублей, а финансисты и страховальщики — 146,3 тысячи рублей. Строителям платили 86,7 тысяч рублей, в гостиницах и общепите — 57,8 тысяч рублей, а сотрудникам почты и курьерам 48 тысяч рублей ровно.