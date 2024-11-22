Два аварийных дома снесут в Ленинском районе за 9,2 млн рублей

Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок. Речь идет о двухэтажном шлакоблочном доме № 22 литера А по улице Гончарова и многоквартирном двухэтажном деревянном доме № 16 литер А по улице Дружбы. Первый дом был построен в 1959 году, в доме расположено 16 жилых помещений. Второй дом 1934 года постройки, в нем находится 27 квартир. На снос двух домов будет выделено 9,2 млн рублей из городского бюджета. Итоги аукционов подведут 3 декабря. Оба аварийных дома должны снести до 30 апреля 2025 года.