Хабаровский край вошел в число лидеров по реализации нацпроекта «БКД»

— Это результат слаженной командной работы на местном, региональном и федеральном уровне. Хочется поблагодарить Марата Шакирзяновича Хуснуллина и Росавтодор за всестороннюю поддержку и особое внимание к дорогам в крае, ФКУ ДСД «Дальний Восток» и дорожные организации за совместную работу, — подчеркнул в своих социальных сетях глава региона Дмитрий Демешин. Губернатор также отметил, что впереди еще много работы, и выразил уверенность в решении дорожного вопроса.