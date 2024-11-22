Хабаровский край вошел в число лидеров по реализации нацпроекта «БКД»

На Транспортной неделе в Москве подвели предварительные итоги дорожного нацпроекта в 2024 году. Награду «Золотой каток» и дипломы по 4 специальным номинациям отличившимся регионам вручил заместитель председателя правительства Российской Федерации, куратор нацпроекта Марат Хуснуллин. По результатам дорожного сезона Хабаровский край вновь награжден дипломом за высокий уровень и эффективное взаимодействие проектной команды, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
Награду от лица региона получила заместитель Председателя Правительства края по инфраструктуре Ирина Горбачева. Отдельно дипломом в этой же номинации отмечено подведомственное Росавтодору ФКУ ДСД «Дальний Восток».
Отметим, что за 6 лет реализации нацпроекта в регионе отремонтировано свыше 820 км дорог и 98 мостов.
— Это результат слаженной командной работы на местном, региональном и федеральном уровне. Хочется поблагодарить Марата Шакирзяновича Хуснуллина и Росавтодор за всестороннюю поддержку и особое внимание к дорогам в крае, ФКУ ДСД «Дальний Восток» и дорожные организации за совместную работу, — подчеркнул в своих социальных сетях глава региона Дмитрий Демешин. Губернатор также отметил, что впереди еще много работы, и выразил уверенность в решении дорожного вопроса.
Системное развитие и обновление дорожно-транспортной инфраструктуры продолжится по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В 2025 году в регионе отремонтируют около 120 км дорог и 1200 погонных метров мостов.