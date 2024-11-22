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В Новосибирске троллейбусный парк обновили почти на 80 процентов

За два года в город поступило 258 современных троллейбусов.

Источник: РИА "Новости"

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил, как идет обновление троллейбусного парка. За два года мегаполис получил 258 новых машин с автономных ходом. Это позволило существенно обновить подвижной состав и оптимизировать маршрутную сеть.

— Продолжаем обновление троллейбусного парка в Новосибирске. С 2022 года в наш город поставлено 258 единиц: 58 поступили в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», еще 200 — по лизинговым контрактам. Низкопольные троллейбусы модели «Горожанин» приспособлены для перевозки маломобильных граждан, в них установлены современные системы кондиционирования, отопления, бескондукторной оплаты. И самое главное — возможность автономного хода. Это позволяет улучшить транспортную доступность отдалённых микрорайонов, куда раньше троллейбусы дойти не могли, — отметил мэр Максим Кудрявцев.

Глава муниципалитета заявил, что в стратегических планах развития городского пассажирского транспорта троллейбус будет играть ключевую роль:

— Разветвлённая контактная сеть — это наше конкурентное преимущество. Поэтому пассажирский транспорт мы предполагаем развивать на основе троллейбусов с автономным ходом.

Возможности автономного хода позволяют существенно увеличить протяжённость существующих троллейбусных маршрутов, не вкладывая средства в строительство контактной сети.

Заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска Михаил Никулин рассказал, в какие отдаленные районы уже пришел троллейбус. Новыми машинами «Горожанин» укомплектованы 11 из 14 городских троллейбусных маршрутов, 10 из них получили продление в такие густонаселенные микрорайоны как «Снегири», «Родники», «Плющихинский», «Стрижи», жилые массивы «Новомарусино», «Дивногорский», Южно-Чемской и на ул. Выборной.