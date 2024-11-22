В Новосибирске троллейбусный парк обновили почти на 80 процентов

— Продолжаем обновление троллейбусного парка в Новосибирске. С 2022 года в наш город поставлено 258 единиц: 58 поступили в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», еще 200 — по лизинговым контрактам. Низкопольные троллейбусы модели «Горожанин» приспособлены для перевозки маломобильных граждан, в них установлены современные системы кондиционирования, отопления, бескондукторной оплаты. И самое главное — возможность автономного хода. Это позволяет улучшить транспортную доступность отдалённых микрорайонов, куда раньше троллейбусы дойти не могли, — отметил мэр Максим Кудрявцев.