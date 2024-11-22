В Сочи построят 4-звездочный гостиничный комплекс на 450 номеров

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ТГК» зарегистрировано в октябре 2022 года в Сочи. Генеральным директором является Резо Дзидзигури, а бенефициаром — Светлана Казилова. Основным видом деятельности компании указано строительство жилых и нежилых зданий. Сведений о выручке нет.