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В Сочи построят 4-звездочный гостиничный комплекс на 450 номеров

В Хостинском районе Сочи на ул. Яна Фабрициуса планируется строительство 4-звездочного отеля на 450 номеров. Проект реализуют в рамках программы комплексного развития территории (КРТ), сообщили Ъ-Кубань в мэрии.

Источник: Nik Lanús/CC0

Инвестором выступает ООО «ТГК», а управлять объектом будет профессиональный гостиничный оператор.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ТГК» зарегистрировано в октябре 2022 года в Сочи. Генеральным директором является Резо Дзидзигури, а бенефициаром — Светлана Казилова. Основным видом деятельности компании указано строительство жилых и нежилых зданий. Сведений о выручке нет.

Проект предусматривает возведение гостиничного комплекса, а также благоустройство прилегающей территории и расширение автодороги. Строительство завершат к апрелю 2028 года. Общая сумма инвестиций составит около 2 млрд руб.

Согласно условиям договора, предусмотрена безвозмездная передача мэрии курорта 11 квартир в одном из строящихся в Сочи жилых комплексов. Планировку территории под реализацию проекта КРТ рассмотрят на общественных обсуждениях. Заключение о результатах слушаний планируют опубликовать не позднее 21 декабря 2024 года.

туризм и отдых