WSJ: инвестор из США Линч хочет купить взорванный «Северный поток»

Морской газопровод «Северный поток — 2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции «Славянская» в Кингисеппском районе Ленинградской области России до балтийского побережья Германии. В 2022 году «Северный поток — 2» был построен и заполнен газом, его запуску препятствовала только процедура сертификации. После начала военных действий на Украине проект попал под санкции США, а Nord Stream 2 AG запустила в Швейцарии процедуру банкротства. С тех пор швейцарский суд неоднократно продлевал мораторий на банкротство компании, на данный момент он действует до 10 января 2025 года.