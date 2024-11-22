В Новосибирске представили мастер-план развития территории возле «Локомотив-Арены»

Архитекторы предложили концепцию с учетом уникального рельефа: высота зданий варьируется от 100 метров на внешнем контуре до низких строений у воды. Об этом пишет BFM-Новосибирск.
Особое внимание уделено озеру: планируется благоустройство с зимним катком и созданием пешеходной зоны. Проект предполагает размещение вертикальных садов и подземной транспортной системы.
Социальная инфраструктура будет развиваться параллельно жилому строительству. Средства от продажи земли пойдут на образовательный кластер на соседнем участке.