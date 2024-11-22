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В Новосибирске представили мастер-план развития территории возле «Локомотив-Арены»

В пятницу, 22 ноября, компания «Брусника» презентовала мастер-план застройки участка возле «Локомотив-Арены» и озера Верховое в Центральном районе Новосибирска.

Архитекторы предложили концепцию с учетом уникального рельефа: высота зданий варьируется от 100 метров на внешнем контуре до низких строений у воды. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Особое внимание уделено озеру: планируется благоустройство с зимним катком и созданием пешеходной зоны. Проект предполагает размещение вертикальных садов и подземной транспортной системы.

Социальная инфраструктура будет развиваться параллельно жилому строительству. Средства от продажи земли пойдут на образовательный кластер на соседнем участке.

ЖКХ