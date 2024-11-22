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Обязательную отработку планируют вернуть в Новосибирске

НОВОСИБИРК, 22 ноября, ФедералПресс. Депутат Госдумы Александр Аксененко предложил министру просвещения РФ Сергею Кравцову вернуть систему распределения выпускников. По мнению политика, это необходимо для обеспеченности кадрами, в особенности в сельской местности.

«Ни для кого не секрет, что существует дефицит рабочей силы, особенно в сельской местности. По данным минсельхоза Новосибирской области только в региональном АПК в 2024 году не хватает 25% главных специалистов, 23% агрономов, 25% агроинженеров, 28% зооинженеров, 33% ветеринаров и 32% экономистов. Цифры говорят сами за себя», — передает пресс-служба депутата слова Александра Аксененко.

Он считает, что распределение бюджетных мест поможет решить проблему с кадрами. Аксененко отметил, что бюджетные места должны отдаваться под направления, необходимые работодателям в определенном регионе. Таким образом выпускники будут сразу направляться к месту работы на определенный срок.

занятость