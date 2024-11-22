Обязательную отработку планируют вернуть в Новосибирске

«Ни для кого не секрет, что существует дефицит рабочей силы, особенно в сельской местности. По данным минсельхоза Новосибирской области только в региональном АПК в 2024 году не хватает 25% главных специалистов, 23% агрономов, 25% агроинженеров, 28% зооинженеров, 33% ветеринаров и 32% экономистов. Цифры говорят сами за себя», — передает пресс-служба депутата слова Александра Аксененко.