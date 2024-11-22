Минфин сбалансировал бюджет Свердловской области на 2025 год

«Сегодня мы завершили обсуждение. Перед этим на рабочих группах в формате публичных слушаний с участием депутатов, глав муниципалитетов, надзорных ведомств, профсоюзов и общественных организаций были рассмотрены все вопросы, требующие дополнительного внимания. Министерство финансов достаточно быстро справилось с балансировкой, разногласий не возникло. Результаты балансировки выносим в поправки ко второму чтению. Комитет по бюджету, финансам и налогам будет рекомендовать Законодательному Собранию принять закон о бюджете во втором чтении», — заявила Людмила Бабушкина.