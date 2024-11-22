Минфин сбалансировал бюджет Свердловской области на 2025 год

Минфин Свердловской области представил предложения по балансировке бюджета на 2025 год и плановый период с учётом итогов согласительных процедур в формате публичных слушаний, завершившихся в регионе.
«В ходе согласительных процедур были проанализированы более 200 предложений и замечаний. Можно уверенно сказать, что проект бюджета составлен с учётом мнений жителей региона: более 8 миллиардов рублей дополнительно учтено в расходных статьях. В том числе речь идёт о расходных полномочиях муниципальных образований, государственных программах, финансировании системных вопросов. Уверен, всё, что необходимо в первую очередь, учтено», — подчеркнул первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.
Параметры законопроекта об областном бюджете на 2025 год меняются с учётом дополнительных федеральных ресурсов, распределённых Свердловской области, поручений губернатора Евгения Куйвашева, а также предложений, поступивших в рамках согласительных процедур.
«Федеральная поддержка ко второму чтению законопроекта об областном бюджете на 2025 год значительно увеличилась и составила 38,1 миллиарда рублей. Во многом это заслуга наших министерств и ведомств, которые, по поручению главы региона, проводят работу по привлечению федеральных средств. Всё это в следующем году даст возможность региону увеличить расходы на здравоохранение, образование, дорожное хозяйство, модернизацию объектов ЖКХ, создание комфортной городской среды», — рассказал министр финансов Свердловской области Александр Старков.
Также по итогам бюджетных слушаний увеличены бюджетные ассигнования муниципалитетам Свердловской области, направленные на решение таких системных вопросов, как предоставление горячего питания в школах, строительство школьных спортплощадок, ремонт зданий общеобразовательных учреждений и ряд других.
«Сегодня мы завершили обсуждение. Перед этим на рабочих группах в формате публичных слушаний с участием депутатов, глав муниципалитетов, надзорных ведомств, профсоюзов и общественных организаций были рассмотрены все вопросы, требующие дополнительного внимания. Министерство финансов достаточно быстро справилось с балансировкой, разногласий не возникло. Результаты балансировки выносим в поправки ко второму чтению. Комитет по бюджету, финансам и налогам будет рекомендовать Законодательному Собранию принять закон о бюджете во втором чтении», — заявила Людмила Бабушкина.
Законопроект об областном бюджете на 2025 год и плановый период будет рассмотрен Законодательным Собранием во втором чтении 3 декабря.