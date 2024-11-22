Прокуратура Астаны сделала заявление по незаконным жилым комплексам

Как рассказал 22 ноября заместитель прокурора города Булат Мизанбаев, на сегодняшний день в отношении недобросовестных застройщиков расследуется 16 уголовных дел, под стражей находятся 12 человек.
«Судом удовлетворено восемь исков прокурора о взыскании объектов незавершенного строительства стоимостью свыше 7 млрд тенге. 51 застройщик, осуществляющий незаконную продажу квартир в строящихся жилых комплексах, привлечен к административной ответственности по статье 320 Кодекса об административных правонарушениях».
Кроме того, прокуроры добились демонтажа жилого комплекса Qurmangazy, в котором незаконно привлекали средства дольщиков при отсутствии разрешительной документации.