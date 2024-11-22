Более тысячи многодетных свердловчанок досрочно вышли на пенсию

Женщины, которые родили пять и более детей, могут выйти на пенсию в 50 лет, мамы четверых детей — в 56 лет, а мамы троих детей — в 57 лет. Правом на получение страховой пенсии досрочно обладают и матери, воспитывающие усыновленных детей. Однако если многодетная мать была лишена родительских прав, она может выйти на пенсию только на общих основаниях.