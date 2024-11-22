Более тысячи многодетных свердловчанок досрочно вышли на пенсию

Матери троих и более детей имеют право досрочно выйти на пенсию. С начала 2024 года таким правом воспользовались 1310 многодетных свердловчанок.
Женщины, которые родили пять и более детей, могут выйти на пенсию в 50 лет, мамы четверых детей — в 56 лет, а мамы троих детей — в 57 лет. Правом на получение страховой пенсии досрочно обладают и матери, воспитывающие усыновленных детей. Однако если многодетная мать была лишена родительских прав, она может выйти на пенсию только на общих основаниях.
Для выхода на пенсию досрочно женщинам необходимо соблюсти несколько условий: к моменту пенсии возраст детей должен быть не менее 8 лет; нужно иметь страховой стаж не менее 15 лет, а также индивидуальный пенсионный коэффициент не менее 28,2 (а начиная с 2025 года — не менее 30).
Заявление о назначении пенсии досрочно можно подать на портале госуслуг, в МФЦ или клиентских службах Отделения Соцфонда России по Свердловской области.