Как стать амбассадором бренда: что нужно делать, чтобы начать сотрудничество с компанией

Представитель компании, как правило, не числится в штате сотрудников. Кроме того, он не является ее официальным лицом, поэтому обратиться к амбассадору с претензиями на качество продукции в случае неудачной покупки и получить компенсацию не получится. Он редко делает открытую рекламу и не призывает к прямой покупке, а лишь рассказывает о продукте и делится своим опытом. Например, визажист может рассказывать о любимом бренде кистей, которые часто фигурируют в его работах.