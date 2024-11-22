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Беспрозванных: «ЖКХ несомненно требует обновления и развития»

Капитальные вложения в объекты коммунального хозяйства и газификацию обойдутся бюджету Калининградской области в 2025 году более 10 млрд рублей.

Источник: Бизнес-Калининград

«ЖКХ несомненно требует обновления и развития», — заявил губернатор Алексей Беспрозванных.

По его словам, один из приоритетов работы правительства — строительство новых и модернизация действующих котельных, перевод их на природный газ, реконструкция тепловых сетей. В следующем году на эти цели предусмотрено около 800 млн рублей, финансирование будет увеличиваться — 14 объектов пока на стадии разработки проектной документации.

«Качество питьевой воды — одна из актуальных проблем для населения. На строительство, модернизацию и ремонт систем водоснабжения за три года направим более 3 млрд рублей. Отмечу крупные объекты — реконструкции станций водоподготовки в Гурьевске и Черняховске, строительство водопровода в поселок Мысовка Славского округа. Государственному предприятию “Водоканал” предусмотрена субсидия в сумме 215 млн рублей на ремонт водопроводных сетей, скважин, установку станций водоподготовки в Полесском, Черняховском, Гурьевском и Зеленоградском округах, в поселке Донское Светлогорского округа».

сообщил Беспрозванных

Предусмотрено также проектирование реконструкции Южной водопроводной станции в Калининграде. Этот объект потребует значительных капитальных вложений с субсидированием из федерального бюджета. Объекты водоотведения, строительство и реконструкция очистных сооружений — это в значительной степени вопрос экологии и в проекте бюджета самый емкий по финансированию раздел капитальных вложений и субсидий ГП «Водоканал», на предстоящую трёхлетку — 6,4 млрд рублей, 17 объектов.

На 5 объектов газификации предусмотрено около 600 млн рублей. В 2030 году уровень газификации составит 90%, будет газифицировано 450 тысяч домовладений.

«На ремонт многоквартирных домов выделяем ежегодно свыше 1 млрд рублей. В 2025 году отремонтируем 380 домов в 15 муниципалитетах, в том числе будем проводить замену лифтов. На проекты благоустройства направляем более 1 млрд рублей», — пояснил губернатор Калининградской области.

В 2025 году в рамках конкурса «Малые города» будут реализованы три проекта в Светлогорске, Славске и Черняховске, завершат работы по проекту текущего года в Гусеве. Общий объем расходов на 4 объекта — порядка 650 млн рублей. На обустройство дворов и общественных пространств предусмотрено 380 млн рублей. Ожидается, что будут реализованы проекты в Калининграде, Балтийске, Правдинске, Немане, Черняховске, Янтарном, в посёлке Добровольск Краснознаменского округа.

В рамках программ конкретных дел в муниципалитетах планируется обустроить и отремонтировать спортивные площадки, тротуары, освещение, фасады зданий, водонапорные башни, скважины и другие объекты коммунальной инфраструктуры. На эти цели предусмотрено 140 млн рублей. Ко второму чтению финансирование программы будет существенно расширено. В 2025 году двукратно увеличиваем до 70 млн рублей субсидии муниципалитетам на проекты, которые предлагают сами жители области в рамках инициативного бюджетирования.

По программам «Туризм» и «Комплексное развитие сельских территорий» предусмотрено свыше 500 млн рублей на обустройство территорий, мест массового отдыха, пляжей, строительство пешеходного моста в Калининграде и второй очереди велодорожки. Объекты защиты, укрепления и обустройства морского побережья — основное направление федеральной программы «Социально-экономического развития Калининградской области», а потому в 2025 на пляжеудерживающие сооружения и завершение реконструкции набережной в Светлогорске предусмотрено потратят 4,6 млрд рублей. В 2026 году начнут строительство набережной до порта в Пионерском. За 3 года капитальные вложения в берегозащиту составят свыше 14 млрд рублей.

«Почти 550 млн рублей предусмотрено на три года на оздоровление водных объектов. В четырёх муниципалитетах проведем расчистку рек общей протяженностью 35 км. Снизятся риски подтоплений населенных пунктов, улучшится экологическая среда. Будут подготовлены проекты расчистки ещё семи водных объектов».

сказал Беспрозванных

Беспрецедентный объем финансирования предусмотрели в областном бюджете на мероприятия по обращению с отходами. Только в 2025 году более 1 млрд рублей. «Это, как я говорил, обусловлено острой проблемой утилизации отходов в регионе», — добавил губернатор.

«Инфраструктура для жизни» — это название нового национального проекта, в который вошло развитие дорог. Цель прежняя — безопасные качественные дороги.

С федеральной поддержкой реализуется два крупных инфраструктурных проекта — Северный обход и мост в Калининграде. Финансирование обеспечено на 3 года в объеме более 25 млрд рублей. А всего в трехлетке предусмотрено капитальных вложений в рамках дорожного фонда почти 34 млрд рублей. Это самый значительный объём средств за 3 последних бюджетных цикла — на 2025 год предусмотрено более 11 млрд рублей. Кроме Северного обхода и моста в проекте бюджета предусмотрено строительство и реконструкция еще 20 автомобильных дорог и мостов регионального и местного значения.

На ремонт региональных и местных дорог Калининградской области за три года направят почти 13 млрд рублей. Из них в 2025 году более 4 млрд рублей. Годовой объем расходов на содержание региональных дорог составляет более 2 млрд рублей. На транспортное обслуживание населения направят более 1 млрд рублей, из них около 470 млн рублей — на пригородное железнодорожное сообщение. В этом году перевезено рекордное количество пассажиров — свыше 7 млн человек.

Значительно увеличатся субсидии на автобусные перевозки — 310 млн рублей предусмотрены на маршруты по регулируемым тарифам и бесплатный проезд учащихся из многодетных семей на межмуниципальных и городских маршрутах. До 270 млн рублей увеличится субсидирование паромной переправы между Балтийском и поселком Балтийская Коса в связи с необходимостью ремонта причальной стенки в 2025—2026 годах.

«Продолжаем субсидировать межрегиональные авиаперевозки. Предусмотрели 47 млн рублей».

сообщил губернатор Калининградской области
бюджет