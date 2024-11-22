Беспрозванных: «ЖКХ несомненно требует обновления и развития»

«ЖКХ несомненно требует обновления и развития», — заявил губернатор Алексей Беспрозванных.
По его словам, один из приоритетов работы правительства — строительство новых и модернизация действующих котельных, перевод их на природный газ, реконструкция тепловых сетей. В следующем году на эти цели предусмотрено около 800 млн рублей, финансирование будет увеличиваться — 14 объектов пока на стадии разработки проектной документации.
«Качество питьевой воды — одна из актуальных проблем для населения. На строительство, модернизацию и ремонт систем водоснабжения за три года направим более 3 млрд рублей. Отмечу крупные объекты — реконструкции станций водоподготовки в Гурьевске и Черняховске, строительство водопровода в поселок Мысовка Славского округа. Государственному предприятию “Водоканал” предусмотрена субсидия в сумме 215 млн рублей на ремонт водопроводных сетей, скважин, установку станций водоподготовки в Полесском, Черняховском, Гурьевском и Зеленоградском округах, в поселке Донское Светлогорского округа».
Предусмотрено также проектирование реконструкции Южной водопроводной станции в Калининграде. Этот объект потребует значительных капитальных вложений с субсидированием из федерального бюджета. Объекты водоотведения, строительство и реконструкция очистных сооружений — это в значительной степени вопрос экологии и в проекте бюджета самый емкий по финансированию раздел капитальных вложений и субсидий ГП «Водоканал», на предстоящую трёхлетку — 6,4 млрд рублей, 17 объектов.
На 5 объектов газификации предусмотрено около 600 млн рублей. В 2030 году уровень газификации составит 90%, будет газифицировано 450 тысяч домовладений.
«На ремонт многоквартирных домов выделяем ежегодно свыше 1 млрд рублей. В 2025 году отремонтируем 380 домов в 15 муниципалитетах, в том числе будем проводить замену лифтов. На проекты благоустройства направляем более 1 млрд рублей», — пояснил губернатор Калининградской области.
В 2025 году в рамках конкурса «Малые города» будут реализованы три проекта в Светлогорске, Славске и Черняховске, завершат работы по проекту текущего года в Гусеве. Общий объем расходов на 4 объекта — порядка 650 млн рублей. На обустройство дворов и общественных пространств предусмотрено 380 млн рублей. Ожидается, что будут реализованы проекты в Калининграде, Балтийске, Правдинске, Немане, Черняховске, Янтарном, в посёлке Добровольск Краснознаменского округа.
В рамках программ конкретных дел в муниципалитетах планируется обустроить и отремонтировать спортивные площадки, тротуары, освещение, фасады зданий, водонапорные башни, скважины и другие объекты коммунальной инфраструктуры. На эти цели предусмотрено 140 млн рублей. Ко второму чтению финансирование программы будет существенно расширено. В 2025 году двукратно увеличиваем до 70 млн рублей субсидии муниципалитетам на проекты, которые предлагают сами жители области в рамках инициативного бюджетирования.
По программам «Туризм» и «Комплексное развитие сельских территорий» предусмотрено свыше 500 млн рублей на обустройство территорий, мест массового отдыха, пляжей, строительство пешеходного моста в Калининграде и второй очереди велодорожки. Объекты защиты, укрепления и обустройства морского побережья — основное направление федеральной программы «Социально-экономического развития Калининградской области», а потому в 2025 на пляжеудерживающие сооружения и завершение реконструкции набережной в Светлогорске предусмотрено потратят 4,6 млрд рублей. В 2026 году начнут строительство набережной до порта в Пионерском. За 3 года капитальные вложения в берегозащиту составят свыше 14 млрд рублей.
«Почти 550 млн рублей предусмотрено на три года на оздоровление водных объектов. В четырёх муниципалитетах проведем расчистку рек общей протяженностью 35 км. Снизятся риски подтоплений населенных пунктов, улучшится экологическая среда. Будут подготовлены проекты расчистки ещё семи водных объектов».
Беспрецедентный объем финансирования предусмотрели в областном бюджете на мероприятия по обращению с отходами. Только в 2025 году более 1 млрд рублей. «Это, как я говорил, обусловлено острой проблемой утилизации отходов в регионе», — добавил губернатор.
«Инфраструктура для жизни» — это название нового национального проекта, в который вошло развитие дорог. Цель прежняя — безопасные качественные дороги.
С федеральной поддержкой реализуется два крупных инфраструктурных проекта — Северный обход и мост в Калининграде. Финансирование обеспечено на 3 года в объеме более 25 млрд рублей. А всего в трехлетке предусмотрено капитальных вложений в рамках дорожного фонда почти 34 млрд рублей. Это самый значительный объём средств за 3 последних бюджетных цикла — на 2025 год предусмотрено более 11 млрд рублей. Кроме Северного обхода и моста в проекте бюджета предусмотрено строительство и реконструкция еще 20 автомобильных дорог и мостов регионального и местного значения.
На ремонт региональных и местных дорог Калининградской области за три года направят почти 13 млрд рублей. Из них в 2025 году более 4 млрд рублей. Годовой объем расходов на содержание региональных дорог составляет более 2 млрд рублей. На транспортное обслуживание населения направят более 1 млрд рублей, из них около 470 млн рублей — на пригородное железнодорожное сообщение. В этом году перевезено рекордное количество пассажиров — свыше 7 млн человек.
Значительно увеличатся субсидии на автобусные перевозки — 310 млн рублей предусмотрены на маршруты по регулируемым тарифам и бесплатный проезд учащихся из многодетных семей на межмуниципальных и городских маршрутах. До 270 млн рублей увеличится субсидирование паромной переправы между Балтийском и поселком Балтийская Коса в связи с необходимостью ремонта причальной стенки в 2025—2026 годах.
«Продолжаем субсидировать межрегиональные авиаперевозки. Предусмотрели 47 млн рублей».