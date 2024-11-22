Беспрозванных: «ЖКХ несомненно требует обновления и развития»

С федеральной поддержкой реализуется два крупных инфраструктурных проекта — Северный обход и мост в Калининграде. Финансирование обеспечено на 3 года в объеме более 25 млрд рублей. А всего в трехлетке предусмотрено капитальных вложений в рамках дорожного фонда почти 34 млрд рублей. Это самый значительный объём средств за 3 последних бюджетных цикла — на 2025 год предусмотрено более 11 млрд рублей. Кроме Северного обхода и моста в проекте бюджета предусмотрено строительство и реконструкция еще 20 автомобильных дорог и мостов регионального и местного значения.