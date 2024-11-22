Более полусотни объектов может затронуть реновация в Челябинске

Как отметил мэр, в перспективе у Челябинска — развитие более 50 территорий в разных районах. В этом отношении город может посоревноваться со многими другими населёнными пунктами. По примерно двум десяткам территорий решения администрацией Челябинска уже приняты. По четырнадцати участкам будущего строительства договоры с подрядчиками уже заключены, сообщил Алексей Лошкин. Реновация затронет как жилую, так и деловую застройку Челябинска. Уже подготовлены карты развития территорий.