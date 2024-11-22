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Более полусотни объектов может затронуть реновация в Челябинске

Новый глава Челябинска обсудил планы по реновации города. В южноуральском мегаполисе её проведут, опираясь, во многом, на опыт российской столицы.

На прошедшей встрече нового мэра Челябинска и журналистов подняли вопрос о реновации. Как сообщил Алексей Лошкин, в городе продолжится комплексное развитие территорий. Уже подготовлены к реализации соответствующие проекты.

«Город упёрся в свои границы», — считает мэр. Внутри самого Челябинска свободной для застройки территории почти не осталось. Возможности для строительства нового жилья есть только в тех местах, где жилой фонд пришёл в негодность, есть никак не используемые производственные площадки или неэксплуатируемые правообладателями точки.

Как отметил мэр, в перспективе у Челябинска — развитие более 50 территорий в разных районах. В этом отношении город может посоревноваться со многими другими населёнными пунктами. По примерно двум десяткам территорий решения администрацией Челябинска уже приняты. По четырнадцати участкам будущего строительства договоры с подрядчиками уже заключены, сообщил Алексей Лошкин. Реновация затронет как жилую, так и деловую застройку Челябинска. Уже подготовлены карты развития территорий.

экономика
недвижимость