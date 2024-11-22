Новые школьные автобусы поступили в Новосибирскую область

В торжественном мероприятии передачи ключей приняла участие заместитель Губернатора Валентина Дудникова. «Сегодня по поручению Губернатора Новосибирской области мы вручаем большую партию школьных автобусов. Благодаря региональной и федеральной программам наш школьный автопарк постоянно обновляется. На сегодняшний день он составляет 590 автобусов. Будем надеяться, что программа Минпромторга России позволит нам и дальше пополнять парк школьных автобусов, поскольку от этого зависит безопасность наших детей и бесперебойный подвоз школьников к месту их учебы», — отметила она.