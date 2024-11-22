Новые школьные автобусы поступили в Новосибирскую область

В торжественном мероприятии передачи ключей приняла участие заместитель Губернатора Валентина Дудникова. «Сегодня по поручению Губернатора Новосибирской области мы вручаем большую партию школьных автобусов. Благодаря региональной и федеральной программам наш школьный автопарк постоянно обновляется. На сегодняшний день он составляет 590 автобусов. Будем надеяться, что программа Минпромторга России позволит нам и дальше пополнять парк школьных автобусов, поскольку от этого зависит безопасность наших детей и бесперебойный подвоз школьников к месту их учебы», — отметила она.
В 2024 году в соответствии с распоряжением Правительства РФ Минпромторгом России в Новосибирскую область поставлено 40 новых школьных автобусов за счет средств федерального бюджета. Замгубернатора вручила 20 комплектов ключей от школьного транспорта представителям муниципальных районов и городских округов, еще 20 школьных автобусов в районы области в ближайшее время. Новые автобусы сегодня получили образовательные организации Баганского, Венгеровского, Карасукского, Купинского, Новосибирского, Усть-Таркского, Чановского районов, а также Новосибирска, Бердска, Оби и р.п. Кольцово.
С 2019 по 2023 год в районы Новосибирской области поставлено 263 школьных автобуса. В регионе подвоз обучающихся к 430 базовым школам осуществляется на 590 школьных автобусах по 683 школьным маршрутам из 831 поселка. Ежедневно подвозится более 15 500 школьников, из них 12 300 детей в 1 смену.
Весь школьный транспорт соответствует требованиям ГОСТа, окрашен в желтый цвет, оснащен тахографами, проблесковыми маячками оранжевого цвета. Для обеспечения безопасности детей в школьных автобусах установлены специальные кресла с ремнями безопасности, кнопка связи с водителем, ограничитель скорости 60 км в час и система экстренного реагирования при авариях ЭРА ГЛОНАСС.