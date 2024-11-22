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Средняя зарплата в Казани составила 88 600 рублей

Среднемесячная зарплата в Казани достигла 88 600 рублей. Об этом на XXXIV сессии Казанской городской думы рассказала министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова.

Источник: Reuters

Кроме того, министр отметила, что город планирует привлечь 74 тысячи новых специалистов к 2030 году. В настоящее время в Казани открыто около 13 тысяч вакансий, четверть из которых приходится на промышленность. Среди наиболее востребованных профессий — сварщики, монтажники, инженеры и водители.