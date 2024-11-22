В дептрансе Перми рассказали о сроках выхода на линию автобусов-гармошек

Сайт perm.aif.ru писал ранее, что в Пермь пришли первые восемь автобусов-гармошек. Всего их закупили 35. Длина такого транспорта — 18,5 метра. Автобус-гармошка может вместить 180 человек, но сидячих мест только 38. Новый транспорт будет работать на газовом топливе. Кузов разработали так, чтобы снижался уровень вибрации.