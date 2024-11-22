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В дептрансе Перми рассказали о сроках выхода на линию автобусов-гармошек

На данный момент в город доставили восемь штук.

Сроки выхода на линию автобусов-гармошек озвучили perm.aif.ru в департаменте транспорта администрации Перми.

Это произойдёт, когда начнут действовать новые контракты с перевозчиками.

«Автобусы должны выйти на маршруты в июне 2025 года», — рассказали perm.aif.ru в департаменте транспорта администрации Перми.

Также в мэрии сообщили, где появятся новые автобусы-гармошки.

«Планы не изменились. Они будут работать на маршрутах № 1, 14, 15, 27, 50 и 53», — сообщили perm.aif.ru в дептрансе.

Сайт perm.aif.ru писал ранее, что в Пермь пришли первые восемь автобусов-гармошек. Всего их закупили 35. Длина такого транспорта — 18,5 метра. Автобус-гармошка может вместить 180 человек, но сидячих мест только 38. Новый транспорт будет работать на газовом топливе. Кузов разработали так, чтобы снижался уровень вибрации.