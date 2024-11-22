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Российский рубль подешевел, доллар и юань подорожали на торгах 22 ноября

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский рубль подешевел, доллар и юань подорожали на торгах 22 ноября. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,012 — его курс составил Br3,427 за $1.

Курс юаня стал выше на Br0,0263 и составил Br4,7377 за 10 юаней.

Курс российского рубля понизился на Br0,0292 и составил Br3,3635 за 100 российских рублей.

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