Доллар стал дороже на Br0,012 — его курс составил Br3,427 за $1.
Курс юаня стал выше на Br0,0263 и составил Br4,7377 за 10 юаней.
Курс российского рубля понизился на Br0,0292 и составил Br3,3635 за 100 российских рублей.
22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский рубль подешевел, доллар и юань подорожали на торгах 22 ноября. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дороже на Br0,012 — его курс составил Br3,427 за $1.
Курс юаня стал выше на Br0,0263 и составил Br4,7377 за 10 юаней.
Курс российского рубля понизился на Br0,0292 и составил Br3,3635 за 100 российских рублей.