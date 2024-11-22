Эксперты рассказали о последствиях санкций против Газпромбанка

Согласно этому механизму, Газпромбанк открывает для иностранного покупателя газа два счета — валютный и рублевый. Покупатель переводит на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку «голубого топлива», например евро. Затем банк продает эту валюту на Мосбирже и вырученные рубли зачисляет на счет покупателя газа. И уже с этого рублевого счета осуществляются расчеты с поставщиком газа — «Газпромом».