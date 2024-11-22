Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области для бизнеса введут специальный налоговый режим

Если предложение одобрят депутаты Заксобрания, перейти на автоматизированную упрощенную систему налогообложения можно будет уже со следующего года.

Источник: Комсомольская правда

В региональном министерстве экономического развития предложили ввести на территории региона автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН).

Соответствующий законопроект был представлен на комитете финансовой и бюджетной политики областного парламента. Как пояснила министр экономического развития Омской области Анна Негодуйко, основные преимущества этого специального налогового режима в том, что предприниматели фактически освобождаются от уплаты других налогов, НДС и страховых взносов.

Также для них будет существенно сокращен объем отчетности в налоговую инспекцию и Соцфонд. Сумму налога самостоятельно рассчитает налоговая инспекция, на основе информации от банков, контрольно-кассовой техники и из личного кабинета налогоплательщика.

«Решение о переходе на АУСН предприниматели принимают добровольно. Специальный налоговый режим доступен для организаций и индивидуальных предпринимателей, у которых отсутствуют филиалы и обособленные подразделения, доходы не превысили в текущем календарном году 60 млн рублей, остаточная стоимость основных средств не превышает 150 млн рублей, средняя численность работников — до 5 человек», — пояснили в министерстве.

Законопроект уже поддержал профильный комитет. Окончательное решение депутаты Заксобрания примут на заседании 28 ноября.

налоги