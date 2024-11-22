В Омской области для бизнеса введут специальный налоговый режим

В региональном министерстве экономического развития предложили ввести на территории региона автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН).
Соответствующий законопроект был представлен на комитете финансовой и бюджетной политики областного парламента. Как пояснила министр экономического развития Омской области Анна Негодуйко, основные преимущества этого специального налогового режима в том, что предприниматели фактически освобождаются от уплаты других налогов, НДС и страховых взносов.
Также для них будет существенно сокращен объем отчетности в налоговую инспекцию и Соцфонд. Сумму налога самостоятельно рассчитает налоговая инспекция, на основе информации от банков, контрольно-кассовой техники и из личного кабинета налогоплательщика.
«Решение о переходе на АУСН предприниматели принимают добровольно. Специальный налоговый режим доступен для организаций и индивидуальных предпринимателей, у которых отсутствуют филиалы и обособленные подразделения, доходы не превысили в текущем календарном году 60 млн рублей, остаточная стоимость основных средств не превышает 150 млн рублей, средняя численность работников — до 5 человек», — пояснили в министерстве.
Законопроект уже поддержал профильный комитет. Окончательное решение депутаты Заксобрания примут на заседании 28 ноября.