В Омской области для бизнеса введут специальный налоговый режим

«Решение о переходе на АУСН предприниматели принимают добровольно. Специальный налоговый режим доступен для организаций и индивидуальных предпринимателей, у которых отсутствуют филиалы и обособленные подразделения, доходы не превысили в текущем календарном году 60 млн рублей, остаточная стоимость основных средств не превышает 150 млн рублей, средняя численность работников — до 5 человек», — пояснили в министерстве.